手臂痛難上舉 旋轉肌袖破裂惹禍 手術修補重拾活力
60歲李姓子右肩膀疼痛、手臂無法上抬，自行貼藥膏、做復健等方式尋求緩解，持續3個月卻依舊沒有改善，才選擇就醫。醫師檢查後發現，患者是因旋轉肌袖退化造成破裂，建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，術後住院二天返家休養，術後3個月已完全恢復正常。
李男右肩膀活動時出現疼痛且有無力狀況，晚上症狀又更明顯，常常因疼痛而輾轉難眠，自認為是局部拉傷疼痛而自行使用藥膏貼布，後續又到鄰近復健診所復健，復健超過3個月而右手無力的情形仍然沒有明顯的改善。
檢查後發現他右肩疼痛的原因，是旋轉肌袖退化破裂導致，患者有肩部疼痛、手臂無法上舉等症狀，台灣台中童綜合醫院骨科梁哲翰醫師建議進行微創肩關節內視鏡肌腱修補手術，修補破裂的肌腱並去除相關的骨刺，避免破裂越來越大而增加日後手術治療的困難度；患者手術後復元良好，微創傷口小，術後疼痛程度也較少，術後兩天即出院返家休養。術後經過3個月的門診追蹤，右手已恢復至昔日情況，疼痛已緩解而手臂無力的狀況也完全消失。
梁哲翰表示，旋轉肌袖位於肩膀，包含連結上臂肱骨與肩胛骨的肌肉和四條肌腱，負責肩關節的活動與穩定度。常見造成旋轉肌袖破裂損傷的原因有老年退化、過度使用、運動傷害、受到撞擊創傷、長期的肩夾擠症候群等。
旋轉肌袖破裂的症狀有時與五十肩的症狀類似，常被誤判而沒有進一步的檢查與治療，導致旋轉肌袖破裂程度加劇，使後續的治療更困難。
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