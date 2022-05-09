年輕人手腳麻 小心多發性硬化症 好發20至40歲 女性是男性2倍

多發性硬化症發病初期病患容易感受到手腳麻木、走路不穩。（Getty Images）

突然發現自己手腳麻木，甚至稍微影響行動，連續幾次想要就醫檢查時，症狀卻又大幅度緩解好像恢復正常，要小心可能是多發性硬化症找上自己。一名23歲男性因手麻就醫，原本以為是神經壓迫，藉由核磁共振檢查卻發現，腦部以及脊髓有多處白色斑塊，確診多發性硬化症，隨後立即透過口服藥物治療，阻止神經持續因受損。

異常免疫細胞攻擊神經系統

台灣台中榮民總醫院神經醫學 中心神經內科主治醫師周政達表示，多發性硬化症是自體免疫疾病，為不正常免疫細胞在不明原因下攻擊神經系統，導致神經髓鞘受損。發病初期病患容易感受到手腳麻木、走路不穩或講話不清楚，如果沒有妥善治療，最嚴重可能導致癱瘓、大小便困難、視力喪失等後果。

周政達解釋，神經髓鞘就像電線外層塑膠，包裹著神經傳導組織，當神經髓鞘發生傷害，神經訊號傳導也會受到影響，隨著時間推移受傷神經區域增加，症狀會不斷加重，長期累積後甚至會產生腦部萎縮。目前多發性硬化症實際發生原因不明，好發年紀正是人生黃金時期的20至40歲，女性發生機率是男性兩倍。

規律治療可減少復發機率

周政達提醒，大部分多發性硬化症患者，症狀出現都是突發性，病症會出現一段時間，大約數周後慢慢有部分緩解，但一段時間後病症就再次出現，每次發病都會更嚴重。因此治療多發性硬化症，目的在於穩定免疫系統阻止發病，讓神經不繼續受到攻擊而受傷，也就能降低嚴重症狀出現。

周政達說，治療多發性硬化症，急性期會用類固醇緩和免疫力 系統，當症狀緩解後大致上可區分為針劑與口服藥物的治療，使免疫細胞穩定、避免異常攻擊神經。口服藥物對於年輕病患的日常為方便，因此藥物遵從性也較高。若病患能夠聽從醫師指示規律服藥，一線針劑至二線藥品可以降低3成至6成多年復發機率，也能減少腦部影像新病灶出現機率約7到9成，台中榮總一線到二線藥物都有，對不同疾病程度之病患皆有可選用之藥物。

擅自停藥讓神經傷害續擴大

周政達提醒，自己臨床上曾有一名男性病患，因右手與右腳突然抬不高就醫，檢查發現多發性硬化症，一開始使用類固醇讓症狀緩解，但是要規律服藥時，他卻沒有回醫院複診，等到5年後在診間再次看到他，右手已經沒有辦法向上抬且出現新病灶，不但沒有辦法改善症狀，也無法再持續維持工作。

周政達指出，確診多發性硬化症不要害怕，現在已經有非常良好的治療方式，能夠穩定病情阻止繼續惡化。當發現自己出現疑似症狀，應馬上至神經內科就醫並積極治療，按照醫師指示規律用藥，就能防止疾病反覆發作，減少持續惡化機率，千萬不要擅自停藥，不利於病情外，也非常容易發生不可逆病徵。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/。）