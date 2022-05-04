失眠不想靠安眠藥？中醫授三招、一藥膳有解

(取材自健康醫療網)

65歲的陳先生是中小企業的老闆，繁忙的工作和瑣事讓他用盡心力，每天加班似乎成為家常便飯，下班後便接近深夜，回家還要盯著通訊軟體處理客戶的要求，要準備睡覺時翻來覆去想著白天的工作仍睡不著覺，往往入睡需一小時，夜間受到一點刺激便驚醒，但醒來後便無法再繼續入睡，常常白天精神不濟，長期下來，思慮無法集中，工作效率變低，因而至醫院就診。

近三分之一成年人睡不好 影響白日精神

台灣衛生福利 部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政指出，睡眠障礙很常見，充足的睡眠應該是八小時，但因為各方面的壓力使得現代人真正睡眠時間沒有這麼長，如果睡眠品質又不佳，很容易影響隔天精神；一般20-30%的成年人有睡眠問題，一週超過三天並且持續三個月以上，就應積極重視此問題。

賴博政醫師提醒，睡得好不如睡得精，有的民眾常常會抱怨「我已經睡得很久，超過八小時，但為何隔天精神仍不佳，整天昏昏沉沉的呢？」原因就在於睡眠的時段，太早或太晚去睡覺，都會影響睡眠品質，導致隔天過早醒來或是睡過頭。睡眠是由下視丘及網狀結構透過相關神經傳導物質調控，有些激素只有在夜間才會正常分泌，對成年人來說，一般會建議晚上十點、十一點就寢，隔天六、七點醒來，睡眠時間約七到九小時。

中醫如何對待失眠 ？安神、清熱兩大法則

中醫古籍曾提到《黃帝內經》提到「衛氣獨衛其外，行於陽，不得入於陰。行於陽則陽氣盛，陽氣盛則……不得入於陰，陰虛，故目不瞑。」產生失眠，可能的成因是實火或虛火上擾心神；或是思慮過度，造成陰陽失調，氣血不和或是中醫所謂「心不藏神」，所涉及的臟腑有心、肝、腎。通常採取安神和清熱兩大法則，｢補其不足，瀉其有餘，調其虛實｣，使氣血調和，臟腑的功能得以恢復正常。

百合棗仁蓮子粥調理 三招預防睡眠障礙

賴博政醫師表示中醫亦可以針對睡眠問題，提供平常相關保養及食療，如果是思慮過度，虛火上擾，常見的症狀有不好入睡，心情煩躁，健忘多夢，口乾口渴，平時可以使用百合棗仁蓮子粥作為平時保養調理。

百合棗仁蓮子粥

功效：滋陰清熱安神。

材料：鮮百合15克，蓮子15克，酸棗仁10克，白米100克。

將百合、蓮子、棗仁等藥材，用水洗淨後備用。

將白米及上述藥材放入鍋內，加入適量水，用小火燉煮成粥，加上適量調味料即可食用。

賴博政醫師提供以下三招，幫入預防睡眠障礙：

1.平常應注意精神方面的調攝，使心情保持愉快，不讓自己過於緊張及焦慮；養成固定時間睡眠的習慣。

2.睡前4-5小時不宜做劇烈運動，但可做些放鬆身心的活動，如瑜珈，此外，睡前少吃宵夜及喝些刺激性的咖啡 或茶，避免不好入睡或夜間上廁所。

3.若有午睡習慣，不要超過30分鐘，避免晚上無法入眠。

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資料來源：健康醫療網

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