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穴道按摩+中醫茶飲 春季好「養眼」

黃妙雲
改善乾眼症，穴位按摩是重要方式之一。（Getty Images）
改善乾眼症，穴位按摩是重要方式之一。（Getty Images）

春天氣溫變化大，氣候乾燥、紫外線強，空氣品質不好，易使眼睛分泌淚水不足，乾眼症患者激增。許多人常熬夜追劇、玩線上遊戲，導致睡眠不足而虛火、肝火上升，眼睛更易出現乾澀、癢、疲勞等乾眼症症狀。

台灣萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀指出，可以透過茶飲、按摩護眼穴位等方式，緩解改善乾眼症狀。乾眼症會讓眼睛乾澀，也常出現眼睛紅、癢、畏光、流淚、刺痛、眼皮重、流眼油等症狀。黃中瑀認為，眼睛問題受肝經和腎經影響最多，肝腎陰虛都會出現乾眼症。

黃中瑀表示，肝陰虛，多半是熬夜失眠造成，「肝開竅於目」，「肝受血，目能視」，肝血充足，眼睛會明亮才看得清楚；體液、淚液受腎臟控制，常熬夜，腎陰虛、腎水不充足，尤其更年期的人因腎氣匱乏而肝陰不足，眼睛易乾澀不適。

中醫改善乾眼症的方法，眼睛穴位按摩是重要方式之一。黃中瑀建議，早晨起床後，可先以40℃熱毛巾熱敷眼睛三分鐘，或是用雙手掌心搓熱再摀住眼睛熱敷，之後再輕按壓眼周的睛明、攢竹、魚腰、絲竹空、四白、太陽等穴位，可以讓眼皮鬆弛，血液循環更好，幫助淚液代謝，緩解眼睛乾澀、恢復疲勞。

飲食上，眼睛問題最忌吃辛辣食物和冰品，黃中瑀建議，可以多吃蔬果食療，例如柑橘類水果、檸檬、葡萄及深綠色蔬菜等，多吃魚和雞蛋，更要多補充水分。

中藥茶飲也可以改善乾眼症狀，黃中瑀推薦，可以飲用「菊花枸杞決明子茶」，以適量菊花、枸杞和決明子沖泡熱水五分鐘後即可飲用，對改善眼睛乾澀、口乾舌燥、降血壓及眼壓有效，由於這是輕熱茶飲，傍晚後就不建議飲用，避免影響睡眠。

醫學 血壓 失眠

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