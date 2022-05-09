我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

老婆天天睡不好 竟是因為…老公打呼

健康醫療網
打呼太大聲往往會影響另一半的睡眠品質。（Getty Images）
打呼太大聲往往會影響另一半的睡眠品質。（Getty Images）

現代人常常睡不好，不少人為失眠所苦，失眠已經成為文明病。台灣開業身心診所院長楊聰財醫師表示，近年來更受到新冠疫情影響，因為睡眠障礙患者而就診的患者，明顯增加不少。

治好老公 老婆一夜好眠

　今年40歲的王太太是名家庭主婦，長期深受失眠的困擾，導致王太太情緒焦躁不安、白天精神恍惚，趕緊求助身心診所。

王太太主訴自己入睡困難、睡著後容易被吵醒，經詳細問診後發現，王太太夜不能眠的元兇，竟是老公睡覺大呼太吵所致。診所通知王先生就醫檢查，確定罹患睡眠呼吸中止症。

在醫師建議下，使用攜帶型陽壓呼吸器治療，陽壓呼吸器能提供適當的氧氣及壓力，提升王先生的血氧飽和濃度，避免呼吸中止症的產生，王先生打呼獲得明顯改善，王太太失眠也變好了，夫妻二人進入健康的良性循環。

睡眠障礙 應找專業醫療

楊聰財醫師表示，按照美國精神疾病與診斷手冊第五版，至少每個禮拜有一半時間以上睡不好覺，且維持三個月以上，已經影響到自身身心功能或是生活社會功能，稱作失眠，又稱睡眠障礙或睡眠剝奪。

但依臨床實務來說，連續一周以上睡不好覺，精神及情緒狀況可能會受干擾，就應該尋求專業醫師來評估協助處理。

楊聰財說明，失眠又可分為四種類型，第一種常見的「難以入睡型」，又稱為「曾子型」，曾子吾日三省吾身，躺在床時上想東想西反省自己，腦袋沒有關機，導致思考完後又睡不著；第二種「海豚型」，睡一睡容易醒，再睡又入睡困難；第三型「貓狗型」淺眠多夢睡眠品質又不夠深層；第四種「窒息型」，像案例王先生有睡眠呼吸中止症，打呼而影響睡眠品質不佳。

臨床上睡眠障礙依不同生理、心理因素所造成的，有些則是因為疾病，像攝護腺肥大、高血壓、糖尿病也會影響睡眠，需綜合評估失眠問題。

掌握三招 睡眠品質變好

楊聰財表示，治療上會針對生理、心理、環境去評估，提供藥物治療，不建議單吃安眠藥。

另外，也會針對壓力過大或情緒障礙等問題，提供改善情緒的藥物，對症下藥治標治本，若失眠問題無法自我調節調適排解，建議及早尋求專業協助。

楊聰財補充，睡眠品質要好須掌握三招（持續時間、連續性、深度），把握黃金睡眠時間晚上11點到6點，睡眠周期是每90分鐘為一周期，從淺睡到深睡到做夢期，要睡好覺半夜不要被干擾，比如說睡前四小時要限水，避免半夜起床尿尿，維持深層睡眠兩小時，隔天會感到容光煥發解除疲勞，平日熬夜假日補眠建議不超過兩小時。

楊聰財醫師提醒，「睡不好，百病生」，長期的睡眠品質不佳，容易導致變老、變胖、變笨及癌症風險提高，因此千萬不可忽略睡眠問題。（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/

失眠 高血壓 癌症

上一則

手臂痛難上舉 旋轉肌袖破裂惹禍 手術修補重拾活力

延伸閱讀

新一代血液透析 改善疲憊感

新一代血液透析 改善疲憊感
改善失眠 試試穴道按摩

改善失眠 試試穴道按摩
養成3習慣 30歲後輕熟男不顯老

養成3習慣 30歲後輕熟男不顯老
失眠先別急著吃藥 「行為治療」可助好睡

失眠先別急著吃藥 「行為治療」可助好睡

熱門新聞

睡覺如果沒有一覺到天亮，中間醒來的話，身體發出警訊。圖／摘自Pexels

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

2022-05-04 14:42
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌如何早發現？「這項非侵入性檢查」最有助揪病灶

2022-05-03 01:30
張姓患者的地雷食物是豬血糕，能不吃就不吃。(記者簡慧珍／攝影)

這道台灣小吃竟是地雷食物 他每吃一定「上背痛」　

2022-05-05 00:23
（圖：健康醫療網提供）

吃隔夜麵休克截肢？醫：更有可能是這病 嚴重恐死亡

2022-05-03 00:30
（圖：健康醫療網提供）

健忘又易怒？快吃「這些葉酸食物」補一補

2022-05-02 01:40
(取材自健康醫療網)

失眠不想靠安眠藥？中醫授三招、一藥膳有解

2022-05-04 00:30

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩