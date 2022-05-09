老婆天天睡不好 竟是因為…老公打呼

打呼太大聲往往會影響另一半的睡眠品質。（Getty Images）

現代人常常睡不好，不少人為失眠 所苦，失眠已經成為文明病。台灣開業身心診所院長楊聰財醫師表示，近年來更受到新冠疫情影響，因為睡眠障礙患者而就診的患者，明顯增加不少。

治好老公 老婆一夜好眠

今年40歲的王太太是名家庭主婦，長期深受失眠的困擾，導致王太太情緒焦躁不安、白天精神恍惚，趕緊求助身心診所。

王太太主訴自己入睡困難、睡著後容易被吵醒，經詳細問診後發現，王太太夜不能眠的元兇，竟是老公睡覺大呼太吵所致。診所通知王先生就醫檢查，確定罹患睡眠呼吸中止症。

在醫師建議下，使用攜帶型陽壓呼吸器治療，陽壓呼吸器能提供適當的氧氣及壓力，提升王先生的血氧飽和濃度，避免呼吸中止症的產生，王先生打呼獲得明顯改善，王太太失眠也變好了，夫妻二人進入健康的良性循環。

睡眠障礙 應找專業醫療

楊聰財醫師表示，按照美國精神疾病與診斷手冊第五版，至少每個禮拜有一半時間以上睡不好覺，且維持三個月以上，已經影響到自身身心功能或是生活社會功能，稱作失眠，又稱睡眠障礙或睡眠剝奪。

但依臨床實務來說，連續一周以上睡不好覺，精神及情緒狀況可能會受干擾，就應該尋求專業醫師來評估協助處理。

楊聰財說明，失眠又可分為四種類型，第一種常見的「難以入睡型」，又稱為「曾子型」，曾子吾日三省吾身，躺在床時上想東想西反省自己，腦袋沒有關機，導致思考完後又睡不著；第二種「海豚型」，睡一睡容易醒，再睡又入睡困難；第三型「貓狗型」淺眠多夢睡眠品質又不夠深層；第四種「窒息型」，像案例王先生有睡眠呼吸中止症，打呼而影響睡眠品質不佳。

臨床上睡眠障礙依不同生理、心理因素所造成的，有些則是因為疾病，像攝護腺肥大、高血壓 、糖尿病也會影響睡眠，需綜合評估失眠問題。

掌握三招 睡眠品質變好

楊聰財表示，治療上會針對生理、心理、環境去評估，提供藥物治療，不建議單吃安眠藥。

另外，也會針對壓力過大或情緒障礙等問題，提供改善情緒的藥物，對症下藥治標治本，若失眠問題無法自我調節調適排解，建議及早尋求專業協助。

楊聰財補充，睡眠品質要好須掌握三招（持續時間、連續性、深度），把握黃金睡眠時間晚上11點到6點，睡眠周期是每90分鐘為一周期，從淺睡到深睡到做夢期，要睡好覺半夜不要被干擾，比如說睡前四小時要限水，避免半夜起床尿尿，維持深層睡眠兩小時，隔天會感到容光煥發解除疲勞，平日熬夜假日補眠建議不超過兩小時。

楊聰財醫師提醒，「睡不好，百病生」，長期的睡眠品質不佳，容易導致變老、變胖、變笨及癌症 風險提高，因此千萬不可忽略睡眠問題。（本文由「健康醫療網」提供 http://healthnews.com.tw/）