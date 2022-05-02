健忘又易怒？快吃「這些葉酸食物」補一補

（圖：健康醫療網提供）

多數人都知道準備懷孕的女性，或懷孕初期的女性需要補充葉酸，但其實一般人就也需要補充葉酸。台南市立醫院營養師翁詩雲表示，葉酸是細胞生長的必備營養物質，屬於維生素B群中的一種，不過人體無法自行製作，且無法儲存於體內，需要透過每日的飲食或是營養品來補充。

忘東忘西愛生氣 恐是葉酸含量不足

翁詩雲營養師解釋，葉酸是維生素B群的其中一種，和維生素B12皆為製造紅血球不可缺的物質；同時也是人體合成DNA 和RNA的必需品，可防止DNA受損及DNA複製錯誤，另外葉酸也協助身體中蛋白質及胺基酸的利用。

如果體內葉酸含量不足，就容易出現健忘、疲勞虛弱、暈眩貧血、憂鬱易怒等症狀。而對於準備懷孕的女性或懷孕初期的女性，葉酸可保護胎兒的神經胞發育，減少先天異常或缺陷的可能性。

深綠色蔬菜 葉酸含量高

翁詩雲營養師指出，可以透過日常飲食來攝取葉酸，一般蔬菜中也含葉酸，以深綠色蔬菜含量較高，如韭菜花、菠菜、花椰菜、芥藍菜、萵苣等；而水果類，如木瓜、芭樂、草莓、芒果等水果，也富含葉酸，但水果甜度較高，需注意攝取量。此外，蛋白質種類中，以肝臟類及黃豆及其製品葉酸含量較高；而全榖雜糧類則以未精緻的小麥胚芽、糙米、薏仁、黎麥等富有豐富葉酸。

勿高溫烹調 忌搭配咖啡 、茶飲

翁詩雲營養師提醒，因葉酸怕光、怕熱，所以攝取高葉酸食物同時，需注意避免過度加熱烹調而破壞葉酸；另外葉酸為水溶性維生素，如食用咖啡或茶飲等利尿飲品，容易刺激葉酸隨水分代謝至體外。

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資料來源：健康醫療網

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