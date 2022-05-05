居家有氧 4招強化心肺、增強免疫力

運動教練謝光中示範居家心肺有氧運動，增加自身免疫力。（圖：WaCare遠距健康提供）

疫情 起伏，如何確保個人健康？除了確實做好清潔消毒、勤洗手、必要時戴口罩 外，增強免疫力是防疫 關鍵。對抗新冠病毒的侵襲，必須飲食均衡、作息規律，更要有適量運動，建議做中等強度的運動，例如四肢做拉筋伸展，能讓身體獲得舒緩，在緊繃的疫情氛圍中稍微放鬆心情。

新冠肺炎的感染，以咳嗽、喘等下呼吸道為主，對患者最大的威脅是併發症。研究顯示，不論輕中重症都可能增加罹患心血管疾病風險，要避免染疫引發重症，日常應多進行心肺訓練。WaCare專家、台灣運動教練謝光中建議，居家防疫期間，每天可以進行30分鐘的中等強度有氧體能活動，加強肌力、心肺耐力與身體柔軟度。

謝光中說，居家做中等強度心肺有氧運動，包含暖身、主運動、肌力訓練及伸展動作，應循序漸進，運動完之後還能「說話」，就是最適當的強度，微流汗運動效果最佳。維持運動習慣好處多，一張椅子輔助可變化多種動作，利用零碎時間就能進行簡單的運動。

謝光中提醒，運動時必須注意室內空間通風、適時補充水分，若有任何不適，應放慢速度或休息。保持適當的呼吸節奏，活絡血液循環、擴張肺活量，可以更輕鬆的持續運動。（廖靜清）

居家心肺有氧運動

居家心肺有氧運動：暖身運動。（圖：WaCare遠距健康提供）

●暖身運動：

1.身體挺直，雙手放在肩膀上繞圈轉動，往前繞10圈後可增加繞圈幅度，再換方向往後繞。

2.接著雙手伸直向前，往後繞圈；繞10圈後換方向往後繞，過程中打開胸腔，使呼吸順暢。

居家心肺有氧運動：心肺運動。（圖：WaCare遠距健康提供）

●心肺運動：

1.坐在椅子上以前勾腳的方式往前踏，左右腳交換，雙手先往兩側推；再換單手單腳，保持勾腳踏步動作。

2.再將雙手往上舉，依舊保持勾腳踏步動作；接著腳步變化，單腳往旁邊跨出，配合手部繞圈動作，左右交換。

居家心肺有氧運動：肌力運動。（圖：WaCare遠距健康提供）

●肌力運動：

1.雙手抱住右腳，右腳小腿往前慢慢伸直，伸到最直、不要有彎曲的動作，再輕輕放下。共做10下，最後一下保持腳伸直狀態10秒，感覺有點微痠。

2.換左腳做，這個動作在訓練大腿前側的肌肉。

居家心肺有氧運動：收操拉筋。（圖：WaCare遠距健康提供）

●收操拉筋：

1.雙手往上畫圓，配合吸氣，雙手放下時吐氣，來回約5回。

2.掌心保持在向前的方向，注意禁止駝背、維持正常的呼吸。