吃維他命強身？專家：恐效果不彰 從食物攝取更有效

許多人每天服用多種維他命保養身體，但有專家指這些維他命可能浪費時間與金錢。圖為藥房的多種保健產品。(Getty Image)

許多人每天服用多種維他命保養身體，期望藉此預防疾病或降低早逝風險，然而專家卻警告吃這些維他命可能只是浪費時間。

塔夫茨大學(Tufts University)癌症 流行病學者張芳芳(Fang Fang Zhang，音譯)博士接受時代雜誌(TIME)採訪表示，沒有證據表明每日服用這些維他命會延年益壽，或者預防慢性疾病。

她說，人應該從天然食物中攝取多種類型維生素及礦物質，而且人體也可能無法消化保健食品中的成分。

天天吃維他命補充品的人大多屬於收入較高的族群，他們的生活方式通常較為健康，甚至可能根本不需要靠每日一顆維他命來保養身體。

張芳芳表示：「沒有明確的證據顯示膳食補充品對許多受歡迎或常見的健康效果有益處。」民眾吃的許多食物當中原本就已經含有人體每日所需的維生素及礦物質，額外補充的維他命並沒有其必要性。

此外，人體消化食物的方式也比消化維他命與礦物質補充劑更有效率。

張芳芳說：「我們不單單只是吃一種營養素，我們吃的是一樣食物，這也是為何許多營養補充品無法達到與食物中的天然營養素相同的效果。」

也有些人想藉由吃保健品來彌補飲食的不足，張芳芳對此提出警告，「膳食補充品不應該用來代替健康的飲食與生活習慣，並沒有所謂的魔法藥丸。」

已經有多項研究發現定期服用維他命的好處不多，對於降低罹患癌症或心臟疾病風險也無太大幫助。

張芳芳指出，大約三分之一的人有吃維他命的習慣，儘管不會造成太大傷害，但通常是一種浪費。

她也另外針對藥局 中的兩樣人氣商品說明，一為近來受到歡迎的維他命D保健藥品，甚至在社群媒體 上流傳錯誤資訊，稱維他命D是新冠肺炎的潛在治療方法。她說，除非平日飲食中缺乏特定的營養素，否則吃補充品的效果不大。

另一項保健品－魚油藥丸(Omega-3脂肪酸)因其保護心臟健康的功效受到歡迎，但張芳芳表示，支持魚油效果的相關證明並不多。