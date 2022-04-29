我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

疫情燒不停 朴子醫院推防疫安心茶助強化免疫力

記者魯永明／嘉義報導
嘉義縣部立朴子醫院中醫為強化民眾免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。圖／天安堂中藥行藥師鄭權宏提供
嘉義縣部立朴子醫院中醫為強化民眾免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。圖／天安堂中藥行藥師鄭權宏提供

新冠肺炎確診人數破萬，疫情延燒，民眾不安，中央流行疫情指揮中心開放確診患者健保中藥「清冠一號」，嘉義縣部立朴子醫院中醫配合衛福部對抗新冠社區防疫政策，為減少感染，強化免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。

朴醫說，防疫安心茶飲組成，以預防感染及增強自身為考量，進行組方設計，使用解表防風，配合清熱的金銀花、魚腥草，蒲公英；梳理三焦氣機，芳香化濁的藿香為佐藥；配合補益正氣的黃耆黨蔘，最後以炙甘草，枸杞，滋養調和全方。若有各項外感症狀可進一步調理加減。

防疫安心茶配方藥材，可在中藥房購得：黃耆3錢、黨參3錢、防風2錢、枸杞2錢、炙甘草1錢、藿香2錢、金銀花3錢、魚腥草2錢、蒲公英2錢、薄荷1.5錢。取水蓋過藥材（1000cc），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可關小火，再放薄荷1.5錢（後下）後續煮5分鐘，蓋鍋蓋放涼，溫熱不燙口服用。可當茶飲早、晚各服用100~200cc。

平時有效預防呼吸道感染，也可以食鹽水(漱口水、蜂膠)含嗽口，食用時令五色蔬果如紅蘿蔔、大蒜、洋蔥、苦瓜、菇類、深綠色蔬菜、綠茶，充足休息睡眠，保持戶外運動習慣，減少群聚，在公共場所勤洗手戴口罩，手部摸過物品要避免接觸口鼻。朴醫提供中醫防疫門診，有呼吸困難等嚴重症狀，請遵循防疫程序通報就診。

嘉義縣部立朴子醫院中醫為強化民眾免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預...
嘉義縣部立朴子醫院中醫為強化民眾免疫力，特別設計「防疫安心茶」，提供飲食建議及預防配方給社區民眾。圖／天安堂中藥行藥師鄭權宏提供

防疫 疫情 健保

上一則

路跑、健走要健康 醫師傳授鞋具選購原則、雙腳保養祕訣

下一則

老人咳嗽、發燒懷疑染新冠 一查竟是抽菸60年引肺癌

延伸閱讀

黑白集／世界示範過 台灣根本沒在看

黑白集／世界示範過 台灣根本沒在看
新聞眼／滾動式調整…成了滾動式跳票卸責

新聞眼／滾動式調整…成了滾動式跳票卸責
楊志良指捐千萬快篩劑遭阻擾 蘇貞昌：涉及醫療專業

楊志良指捐千萬快篩劑遭阻擾 蘇貞昌：涉及醫療專業
許瑋甯當媽已有想法 兒時曾遭「放開手」留陰影

許瑋甯當媽已有想法 兒時曾遭「放開手」留陰影

熱門新聞

若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝