中風？ 用3C姿勢不佳 導致眼角抽動

醫師說，使用電腦或3C產品時的姿勢，避免頸部前傾才不會造成肩頸與眼部不適的狀況產生。（本報資料照片）

43歲許小姐，工作需長時間盯著電腦表單，一整天下來眼睛常覺得很乾澀，因此下班後會滴人工淚液來緩解。但最近除了眼睛痠澀外，她發現還會伴隨眼皮跳動、眼角肌肉 抽動，也常覺得肩頸僵硬，轉動時甚至有聲音出現，因擔心是否為中風 或顏面神經麻痺之類疾病的前兆，求診神經內科檢查顯示無明顯異常，於是就診中醫尋求協助。

頸部前傾 枕後肌群異常

台灣台南市立醫院中醫部翁瑞陽醫師問診發現，許小姐使用電腦時會習慣將頸部前傾，且觸診第六、第七頸椎有些微突出的情形，按壓枕下肌群有明顯的痠痛感，向枕部及肩頸擴散，甚至眼尾處也有些許痠脹感，於是判斷患者的眼睛痠痛、眼角肌肉跳動與枕後肌群的異常有關。

翁瑞陽進一步說明，過度用眼會造成眼睛乾澀、視力減退等情形，除了要適時休息外，也要留意使用電腦或3C產品時的姿勢，避免頸部前傾才不會造成肩頸與眼部不適的狀況產生。

中醫治療 解除肩頸痠痛

翁瑞陽取膽經的腦空穴，橫刺透向風池穴，並請許小姐前後輕輕地來回低頭、抬頭，重複數次後出針，觸診後發現肩部仍有緊繃感，於是取風池穴及肩井穴，並於肩井穴行瀉法；最後取陽白穴及瞳子髎穴留針，治療當下許小姐覺得肩頸部活動較順暢，活動時也不太會出現異常聲音了，治療後隔天工作時，眼皮、眼角肌肉抽動等症狀已無出現。

頭頸部肌群 注意張力異常

翁瑞陽強調，造成眼睛不適的原因有很多，除了像是中風前兆、顏面神經麻痺、淚液分泌不足所造成的乾眼症，或是眼壓過高造成的青光眼等這類廣為大眾所知的疾病外，還有一部分是因為眼周甚至頭頸部肌群張力異常所致。這些症狀往往達不到疾病的診斷標準，所以容易被忽略，而未能得到妥善的處理。

雖然，藉由中醫處理往往能夠達到很好的效果，但重要的還是要注意自己的日常生活習慣、保持良好的姿勢，才能避免病痛上身。（本文取材自「健康醫療網」）