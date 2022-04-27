少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

台灣人外食比例增加，由千禧之愛健康基金會發起的「食物明星賽」網路票選活動，投票選出六大類食物最愛吃及最少吃（挑食）前三名，以白米飯、豆腐、高麗菜（甘藍）、香蕉、鮮乳、核桃 為六大類最愛吃榜首。專家也提醒，台灣新冠肺炎疫情升溫，根據國外研究，缺乏維生素D者感染新冠肺炎風險增加77%，呼籲台灣人應均衡補充營養。

千禧之愛健康基金會與衛福部國健署、農委會農糧署合作，以營養觀點設計「食物明星賽」，於3月下旬舉辦，2周吸引超過17萬人填寫投票，其中30至39歲族群最多，佔34.2%；40至49歲佔27.8％。千禧之愛基金會董事長、糖尿病專家許惠恆教授表示，活動富含營養教育、藥食同源觀念，若民眾吃足食物種類及營養素，可維持健康，預防代謝症候群與慢性病發生。

食物明星賽「最愛吃排行」前三名：「全穀雜糧類」為白米飯、麵條、雜糧米飯；「豆魚蛋肉類」為豆腐、鮭魚、雞蛋；「蔬菜 類」高麗菜、地瓜葉、小白菜；「水果類」香蕉、火龍果、梨子；「乳品類」鮮乳、優酪乳、優格；「堅果種子類」核桃、松子仁、開心果。

食物明星賽「最少吃排行」前三名：「全穀雜糧類」油條、馬來糕、雜糧米飯；「豆魚蛋肉類」素火腿、田雞（蛙肉）、鴿蛋；「蔬菜類」大蒜、美白菇、紅鳳菜；「水果類」榴槤、覆盆莓、金棗；「乳品類」蒸發奶（淡奶）、奶粉、乳酪絲；「堅果種子類」亞麻仁籽、瓜子、銀杏果（白果）。

鮮乳奪下6館中票數最高的榜首，但根據國民營養調查發現，99%民眾乳品類攝取量卻不足，國健署長吳昭軍表示，建議民眾早上喝一杯奶，下午或晚上可再補足第二杯，若有乳糖不耐症可用優酪乳或優格替代，再輔以傳統豆腐、豆干及可補足所需鈣質。

台灣三高慢性病、代謝症候群、慢性腎臟病等慢性疾病盛行率高，依據國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，19歲以上成人代謝症候群行率為30%，且隨年齡上升逐漸增加，且國人蔬果攝取不足，農糧署副署長蘇茂祥鼓勵民眾不挑食，並挑選當季、在地的農產品，才能確保新鮮好吃又減碳。

公衛營養專家、中研院特聘研究員潘文涵教授解讀調查，全穀雜糧類民眾吃白米量太高，建議可多吃雜糧類，可用烹煮方式讓口感變佳；魚類建議深海魚一周吃兩次為上限，避免影響體內凝血機制；許多民眾不知道蕈菇類也屬於蔬菜類，建議可以多攝取，可增加維生素D，另外莧菜、紅鳳菜等顏色豐富蔬菜富含鉀、鎂，有助於降血脂；此外國人缺鎂，她鼓勵民眾多吃南瓜籽，有助增加胰島素敏感度、控制血糖。

國際知名的「得舒飲食」（DASH Diet）便是均衡六大類以外，在加重乳品與蔬果攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓 ，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等，等同降血壓藥物效果。地中海飲食則是加重全穀雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒，以高職務多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康。

近期台灣疫情升溫，潘文涵引用國外研究，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者感染新冠病毒風險增加77%，可能與補充維生素D可增強免疫力並減少發炎反應有關。她建議，可攝取蛋黃、高脂、魚類、魚肝油、添加維生素D奶類或食用補充劑及曬乾香菇、木耳等補充維生素D。