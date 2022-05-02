我的經驗／做好3件事 減肥不再是難事

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕。（圖：黃致錕提供）

從事減重 外科這麼多年，協助了7000名患者從肥胖 邁向健康，很多人都好奇問我：「你看起來就是天生瘦的那種，為什麼會想當減重外科醫師？」說來有趣，我在青少年時期，也有肥胖困擾。

黃致錕高三畢業照，他發現自己看來比其他人來得「寬」。（圖：黃致錕提供）

身材看起來比同學「寬」

高中時專注課業，都沒有運動，壓根沒有發現自己過重。直到看到高三畢業照，才發現「自己看起來比其他人『寬』很多。」

過去年代，台灣減重醫學並不風行，一般人沒有體態管理的概念。特別是男性，普遍認為看起來「壯壯的」好像比較健康，但如果不是透過適當的運動與肌力訓練，大多數看起來的「壯」，都只是體重過重與體脂肪過高的假象，若合併肌肉 量不足，就等於是「泡芙人」。高中時的我就是這樣，體重過重、肌肉量不足，看起來就不是一般高中生瘦瘦的身材。

大專兵受訓 改變體態契機

考完大學那年暑假，大專兵訓練成為我改變體態的契機。六周的出操訓練加上刻意的飲食控制，讓我著實瘦掉了12公斤。結訓時變得黝黑結實，回家連父母都差點認不得了。

進入大學後，我開始打羽球，更因為加入童軍社團，大量的野外運動與登山，讓我至今維持良好的肌肉量與適當的體態。

現在工作再忙，仍會每周與好友打球、與家人爬山健行，在家則做居家健身訓練。我也刻意培養孩子們從小有運動習慣，讓他們未來能免於肥胖的困擾。到台灣訓練減重手術的外國醫師，我也會帶他們一起去打羽毛球。

我後來選擇從事減重外科，多少與我曾受肥胖困擾有關，因此我常勸告想減重的親友及患者，從生活中做點改變，能讓減重事半功倍。建議做好三件事，減肥不再是難事。

一、良好飲食及規律運動

「少吃多動」是減重不二法門，但「選對食物」及「維持運動習慣」很重要。

減重需要投入大量時間來培養及維持，若快速改變原本的生活習慣，反而會讓身體感到壓力及排斥，不但持續的時間不長，短時間激進節食易造成肌肉量流失，基礎代謝率下降。當回到原本的飲食習慣後，體重更易上升而復胖。

選擇高蛋白質、高纖、少精緻澱粉、少加工的食材，就是生活中較容易改變飲食的方法，能讓體脂保持在標準的範圍。

中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，從生活中改變，能讓減重事半功倍。（圖：黃致錕提供）

像我即實行低碳飲食，碳水食物低於總卡路里攝取量的20%。運動建議多方嘗試，先找到自己的興趣，再培養固定的時間來實行，搭配居家或重量訓練，讓身體的線條感更明顯，同時提升基礎代謝率。

二、一周至少量一次體重

所謂的「定時」，並不是要天天量體重，而是在相同時間、至少一周量一次，建議可固定在一早起床空腹時量測，若一周內體重增加一公斤以上，就要多留意近期的飲食及生活模式，盡快調整。

三、尋求醫師建議、盡早治療

當肥胖已帶來生活困擾時，務必尋求專業減重治療。若體重稍微過重，可透過改變生活習慣（飲食、運動），再搭配減重藥物治療。但到了病態性肥胖，可考慮接受減重代謝手術等治療，有助順利減去多餘體重且長期保持在標準範圍內。