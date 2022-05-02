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我的經驗／每天快走運動 拒外食吃愛妻便當

林伯驊
嘉義基督教醫院院長姚維仁(右)三餐由妻子規畫均衡飲食，圖為夫妻參加教會的聚會。（圖：嘉基醫院提供）
嘉義基督教醫院院長姚維仁(右)三餐由妻子規畫均衡飲食，圖為夫妻參加教會的聚會。（圖：嘉基醫院提供）

台灣嘉義基督教醫院院長姚維仁學生時期曾是田徑隊選手，也愛球類運動，但腰椎開刀後，不適合激烈運動，且工作繁忙，於是他改為快走運動。每天中午都帶太太準備的愛心便當，讓他幽默稱「只有藉會議吃外食，放縱一下」。

運動很在行的他，高中時參加田徑隊，包括短跑、跳遠等，跳遠得過全校冠軍，桌球、羽毛球等球類運動，他都能對打比拚。不過，自從腰椎開刀後，現在姚維仁則是每天與太太到校園的操場，繞行快走至少一小時，走到微微流汗、心跳加速，比平常快三分之一，這種程度對身體負擔不會過大，又有運動效果。

由於姚維仁的血糖、血脂些微偏高，飲食交由太太管控，烹調清淡，從三餐著手，將澱粉類比例降到最低，早餐為小黃瓜、煮的麥片、堅果、水煮蛋等；中午帶便當到醫院享用；晚間幾乎都回家吃飯，常吃的是青菜一大盤，魚、豆腐、豬肉或牛肉少許，饅頭一人一半，營養豐富。在持續調整飲食下，他的血糖、血脂數值控制得不錯。

姚維仁認為，醫院都在「收拾」生病之後的問題，重要的還是健康促進，雖然這道理大家都聽過，但必須真正落實從日常飲食、運動做起，「預防勝於治療」，預防失智、失能，一定要常做健康檢查。

血糖 失智

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