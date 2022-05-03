中醫：陽痿早洩成因多 調理分5大類型

勃起功能障礙與不良的生活習慣有關。本報資料照片

男歡女愛的最高境界，就是雙方都能達到高潮，但如果小弟弟無法順利進入且持久度不足，就相當煞風景了。許多男性往往為了重振雄風，又礙於男人的面子難以啟齒，而選擇民間偏方或胡亂服用壯陽藥酒或藥物等，到頭來還可能傷身；中醫在治療陽痿早洩，認為應該找出病因對症下藥，才能有效達到治本的效果。

根據一項跨國研究統計顯示，40至70歲的男性，約有一半人數有不舉的困擾，多數沒有及早就醫改善，不但影響婚姻生活和家庭美滿，甚至傳宗接代也成了問題。楊永榮中醫師曾收治1名30歲的張先生，結婚5年，太太還未生育，近年來因為事業不如意壓力大，加上操勞過渡，近2年來每遇行房時，總是心有餘而力不從心，剛開始還能進得去，而小弟弟很快就微軟不堅硬，平時食慾不佳，每天覺得頭暈目眩，身心疲憊，記憶力差，容易作夢，常自覺腰痠腹脹，經常腹瀉。

進一步診脈後發現脈象沉細無力，診斷為思慮傷脾、心脾兩虛型陽萎，適合調補心脾，滋腎興陽，以加味歸脾湯加巴戟天、淫羊藿、仙茅，配服蛤蚧三鞭丸，開處方調理30天後。經過1個月後複診，頭暈心悸、腹瀉、食慾不佳獲得改善，陽萎症狀也改善很多，再調理2個月後已恢復正常性生活，不久之後太太就順利懷孕。

陽痿早洩常令男人感到自卑、工作生活中缺乏自信，而陽痿發生的成因包括抽菸、飲酒過量、熬夜、缺乏運動、手淫過度、營養失調、性荷爾蒙不足、亂服成藥與壯陽藥物以及糖尿病 等；而中醫理論認為造成陽痿的原因主要來自於情緒壓力、煩惱過度而磨損心脾，導致陰虛火旺及肝氣鬱結、氣虛無力引起。

楊永榮強調，中醫治療陽痿對症治療可細分5大類型：

1.命門火衰型：男性生殖器萎軟不硬且不舉，精水清冷稀少，臉色蒼白，精神委靡，腰膝痠軟，四肢冰冷無力，容易滑精早洩，夜間頻尿，頭昏耳孔鳴，整日感覺無精打彩，畏寒怕冷，整天嗜睡。舌淡苔白，脈象沈細無力。治療需溫腎扶陽，採用壯陽起萎丸治療。

2.思慮傷脾型：人若用腦過多操煩過度，不僅會影響食慾，日久還會傷腎氣，小弟弟雖可勃起，但萎軟不堅硬，精神易疲勞，夜晚睡不安寧。舌淡脈沈細，需要補益心脾。治療以歸脾湯加巴戢天、淫羊藿、蛇床子、仙茅、葫蘆巴 、沙苑蒺藜等藥治之。

3.肝氣鬱結型：肝氣鬱結會引起性冷感或小弟弟舉而不堅，經常心情鬱卒，煩躁易怒，怒氣傷肝，胸悶不適，食慾減退。舌淡苔白，脈弦細。治療以加味柴胡疏肝湯配服五十味起陽丹治療。

4.陰精虧損型：少年遺精夢洩沒有好好治療，造成陰精虧損引起小弟弟不舉，或有時舉而不堅，經常出現頭暈耳鳴，失眠 盜汗，腰膝痠軟，時常精液自遺，排便不正常，有時乾燥便秘，小便混濁泔黃。舌紅少苔，脈細數。以龍牡固腎湯治療。

5.濕熱下注型：多數是曾因腎臟發炎、膀胱炎、尿道炎服用很多藥物，引起小弟弟萎軟不舉，性冷感沒有性慾，陰囊潮濕脹痛，有時會有異味奇癢難受，尿道口不斷有白色分泌物流出，有時兼有精液流出，小便黃赤，下肢痠軟無力。舌紅苔膩，脈弦滑。宜清熱利濕養精益腎，以瀉肝固腎湯治療。

搭配調整飲食與生活作息

藍莓、草莓等富含類黃酮（flavanoids）和花青素，猶如天然的威而剛，也有助改善不舉的困擾。(Getty Images)

陽痿患者可多食用優質蛋白質，以及牡蠣、瘦肉等含鋅食物。圖為瘦肉。本報資料照片

陽痿患者可多食用優質蛋白質，以及牡蠣、瘦肉等含鋅食物。圖為牡蠣。(本報資料照片)

楊永榮提醒，陽痿經中藥調理後能獲得改善，但患者平日仍應避免熬夜或作息不正常，少菸酒，多運動，此外，飲食少油膩，應限制咖啡 、甜食、乳製品，多食用優質蛋白質，以及牡蠣、蛋、瘦肉等含鋅食物。另外，有研究指出，藍莓、草莓、黑莓、黑醋栗、櫻桃、葡萄、蘋果等富含類黃酮（flavanoids）和花青素，猶如天然的威而剛，也有助改善不舉的困擾。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）