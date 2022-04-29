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清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

 健康醫療網
購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）
購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

許多人喜愛的琺瑯鑄鐵鍋該如何保養呢？台灣海洋大學食品科學系助理教授陳建利建議，初次使用鍋子時，可先裝清水並煮滾，待鍋子降溫後把水份倒掉並擦乾，藉此清除鍋具上的灰塵油汙後，即可開始使用。

陳建利說明，琺瑯鑄鐵鍋使用後，須先放涼後再儘速清潔，由於琺瑯表面不容易沾黏汙垢，通常加點溫水短時間浸泡一下就可清除油汙。

此外，應使用柔軟的海綿清洗，勿使用鋼刷；避免讓鍋子長時間泡水；必要時使用中性洗潔劑清洗。清潔後，須把鍋子擦乾。

值得注意的是，過度的清潔保養可能反而會損壞鍋具。

憂重金屬？ 挑選合格鍋具業者

坊間謠傳琺瑯鍋的彩色部分顏料含有重金屬，在使用鍋具時重金屬會溶出汙染食物，陳建利則認為不須過度擔心，因為彩色部分都在鍋身外側，不會直接接觸食物，且臺灣與歐美國家皆對鍋具的重金屬溶出有相關規範，挑選符合法規標準的產品，就能安心使用。

台灣食藥署叮嚀，購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬汙染的風險。正確使用琺瑯鑄鐵鍋，可以避免鍋具損壞、延長鍋具壽命，才能在烹調時安心操作。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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