我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

八段錦健身 提升免疫力

廖靜清
兩手托天理三焦。（本報資料照片）
兩手托天理三焦。（本報資料照片）

要增強自身免疫力，可以透過均衡飲食攝取充足營養素，加上規律運動，打造健康好體質。從中醫觀點來看，類似氣功的「八段錦」，具有舒緩身體僵硬疼痛、穩定身心狀態，達到健身祛病功效，非常適合在家自學。

可促進血液循環

台灣WaCare專家、中國醫藥大學附設醫院中醫傷科總醫師林宏恩表示，八段錦以「呼吸調息」導引全身肢體，根據動作的開、合、提、落、屈、伸、升、降、旋、收，配合各種呼吸吐納，每天抽空練習，可以提升身體各項機能，掌握好呼吸節奏，還能達到理想的運動效果，幫助減脂。

林宏恩說，各年齡族群都適合練八段錦，初學者應先講求動作平穩，熟練之後再結合呼吸技巧，一次練習30至40分鐘左右為宜，長期累積所展現出來的功效是身體自然放鬆、促進血液循環。八段錦是其他運動的基本功，也是很好的有氧運動，不受場地限制，疫情期間在家適度鍛鍊，可以循序漸進貫通全身的氣場。

八段錦口訣。（資料來源：林宏恩醫師）
八段錦口訣。（資料來源：林宏恩醫師）

記住八動作口訣

練八段錦之前宜先暖身，林宏恩提醒，剛開始動作用力不需要太大，運用八個簡單動作伸展身體不同部位，並將注意力放在自己的呼吸上，掌握「吸氣時腹肌收緊、呼氣時腹肌舒張」原則。只要經常練習，整套動作連貫相隨、柔和緩慢，有利於肺部的擴張、調節心率和血壓，甚至是改善失眠症狀。

熟記八段錦的八種動作口訣，能更加熟練招式。其中，第一式的「兩手托天理三焦」與第四式的「五勞七傷往後瞧」有助於防疫。所謂三焦為胸腔、腹腔與骨盆腔，將雙手高舉過頭用力向上推，眼睛向上注視自己的雙手，再慢慢將手放下。五勞是指心、肝、脾、肺、腎五臟勞損，七傷為各種情緒傷害，動作隨著轉頭後瞧時，兩臂外旋、兩肩後張，於體側伸拉拔長。

健身 血壓 疫情

上一則

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

下一則

頭痛醫頭卻治不好？ 小心問題出在頸椎

延伸閱讀

新加坡擴大解封 疫情穩拚常態生活不停歇

新加坡擴大解封 疫情穩拚常態生活不停歇
疫情延燒易誘發情緒緊張 醫師建議別追著訊息跑

疫情延燒易誘發情緒緊張 醫師建議別追著訊息跑
陳桂女中醫針灸治療花粉過敏 增加免疫力

陳桂女中醫針灸治療花粉過敏 增加免疫力
劉畊宏健身直播圈粉吳尊、鍾麗緹 富二代打賞數萬美元

劉畊宏健身直播圈粉吳尊、鍾麗緹 富二代打賞數萬美元

熱門新聞

若有「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」四大症狀，應儘速尋求醫療，可透過血液檢查發現血球異常，或進一步進行骨髓檢查。圖／中華民國血液病學會提供

白血病來得又快又急 專家指4大症狀別忽略

2022-04-21 17:38
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
（圖：健康醫療網提供）

反覆「泌尿道感染」嚴重恐致命 專家妙招擺脫困擾

2022-04-22 01:15
台中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄說明，停經後出血不能輕忽，務必檢查。圖／台中慈濟醫院提供

5旬婦停經後出血2年以為「回春」 醫師：務必就醫檢查

2022-04-21 17:52
醫師林敬淳說，大腸癌初期沒有症狀，察覺異常求診往往是中晚期，建議定期癌篩是救命關鍵。圖／亞洲大學附屬醫院提供

38歲自律男不菸不酒竟癌末 醫：定期癌篩是救命關鍵

2022-04-21 05:58

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳