八段錦健身 提升免疫力

兩手托天理三焦。（本報資料照片）

要增強自身免疫力，可以透過均衡飲食攝取充足營養素，加上規律運動，打造健康好體質。從中醫觀點來看，類似氣功的「八段錦」，具有舒緩身體僵硬疼痛、穩定身心狀態，達到健身 祛病功效，非常適合在家自學。

可促進血液循環

台灣WaCare專家、中國醫藥大學附設醫院中醫傷科總醫師林宏恩表示，八段錦以「呼吸調息」導引全身肢體，根據動作的開、合、提、落、屈、伸、升、降、旋、收，配合各種呼吸吐納，每天抽空練習，可以提升身體各項機能，掌握好呼吸節奏，還能達到理想的運動效果，幫助減脂。

林宏恩說，各年齡族群都適合練八段錦，初學者應先講求動作平穩，熟練之後再結合呼吸技巧，一次練習30至40分鐘左右為宜，長期累積所展現出來的功效是身體自然放鬆、促進血液循環。八段錦是其他運動的基本功，也是很好的有氧運動，不受場地限制，疫情 期間在家適度鍛鍊，可以循序漸進貫通全身的氣場。

八段錦口訣。（資料來源：林宏恩醫師）

記住八動作口訣

練八段錦之前宜先暖身，林宏恩提醒，剛開始動作用力不需要太大，運用八個簡單動作伸展身體不同部位，並將注意力放在自己的呼吸上，掌握「吸氣時腹肌收緊、呼氣時腹肌舒張」原則。只要經常練習，整套動作連貫相隨、柔和緩慢，有利於肺部的擴張、調節心率和血壓 ，甚至是改善失眠症狀。

熟記八段錦的八種動作口訣，能更加熟練招式。其中，第一式的「兩手托天理三焦」與第四式的「五勞七傷往後瞧」有助於防疫。所謂三焦為胸腔、腹腔與骨盆腔，將雙手高舉過頭用力向上推，眼睛向上注視自己的雙手，再慢慢將手放下。五勞是指心、肝、脾、肺、腎五臟勞損，七傷為各種情緒傷害，動作隨著轉頭後瞧時，兩臂外旋、兩肩後張，於體側伸拉拔長。