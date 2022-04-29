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退化性關節炎年輕化 運動後注意保養 若膝蓋疼痛快就醫

王燕華
台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。(圖：門諾醫院提供)
台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。(圖：門諾醫院提供)

不少人熱愛路跑、自行車、登山等戶外活動，但運動傷害發生率隨之增加，退化性關節炎已不再是老年人的專利，有年輕化趨勢。醫師提醒，若膝蓋疼痛、關節僵硬，或爬樓梯、爬坡時覺得膝蓋無力、疼痛，可能是退化性關節炎，千萬不要忍，應及早就醫治療。

台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩近日收治一名熱愛運動的男性病患，幾乎每天騎腳踏車上下班，才40歲就覺得膝蓋卡卡，經注射玻尿酸後有明顯改善。

蔡傳恩說，玻尿酸是一種多醣體，具有高度吸水及黏彈的特性，不僅是關節軟骨組成的一部分，也是關節腔潤滑液的主要成份之一，可以幫助關節活動順暢並降低關節軟骨間的磨損，

他表示，玻尿酸早期主要用在治療退化性關節炎，近年來也開始用來治療肌腱相關疾病，如肩旋轉肌腱發炎、網球肘、扳機指以及阿基里斯腱發炎等，對於發炎、潤滑與止痛都有不錯療效；注射一劑，效果平均可維持半年到一年，對於輕、中度患者，可延緩退化性關節炎速度，但如果關節已嚴重磨損，效果就有限。

蔡傳恩提醒，運動姿勢要正確，運動後也要給身體足夠修復時間，不能忽略保養與休息，若感到膝蓋疼痛、關節僵硬、活動時膝蓋發出「喀拉」聲音，或是爬樓梯或爬坡時感覺無力、疼痛，應及早就醫治療，否則一旦惡化，還可能必須接受膝關節置換手術

台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，...
台灣花蓮門諾醫院骨科醫師蔡傳恩提醒，運動也要注意保養和休息，若感到關節疼痛不適，千萬不要忍，及早就醫。(圖：門諾醫院提供)

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