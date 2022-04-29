路跑、健走要健康 醫師傳授鞋具選購原則、雙腳保養祕訣

每年大甲媽祖遶境後，總有許多人因為腳痛就醫。(本報資料照片)

無論遶境、路跑或健走，挑選鞋具是一大關鍵。

台灣大甲媽祖每年都會遶境，吸引不少信眾共襄盛舉，但繞境後，復健科、骨科 求診的患者大幅增加，因長途跋涉，有些人雙腳不堪負荷，引發水泡、腳底、膝蓋、小腿疼痛等。另外，馬拉松 、路跑也盛行，因應長時間跑步、走路，保養雙腳勢在必行。本身是足踝外科專業、知名骨科診所院長朱家宏傳授鞋具的選購原則，以及雙腳保養祕訣，讓民眾走得「健康愉快」。

★走跑承受重 體重2-6倍

其實，雙腳每天要承受的壓力相當大，朱家宏表示，跑、跳的時候，要承受的重量是體重的六倍，走路則是二至三倍。由於雙腳位在人體末梢，距離心臟最遠，不僅容易血液循環不好、感受也相對遲鈍，因此很多時候沒感覺、沒細心保養，默默讓雙腳造成傷害而不自知，呼籲人人務必重視雙腳的健康。

朱家宏也坦言，許多民眾常常穿個夾腳拖鞋到處走，或購買鞋子鮮少是為了保養，大多是為了外觀。而每當腳痠不舒服，往往只是泡個熱水、塗塗藥膏或到國術館推拿，並沒有追根究柢找出病因或正確治療方式，以及配戴能夠維護雙腳健康的鞋具。

★參加馬拉松 事前得保養

因應長途跋涉、跑馬拉松，事前保養很重要。在臨床上，朱家宏曾遇一位虔誠媽祖信徒，約30多歲，幾乎每年參加大甲媽祖遶境與白沙屯媽祖進香。不過去年遶境後，這位信徒引發足底筋膜炎，經治療已康復。朱家宏表示，患者體態豐腴，加上走路步伐單調，對雙腳施加的壓力是固定的，久而久之易起水泡、退化性關節炎發作、肌肉 痠痛等各種傷害。

朱家宏鼓勵想長途跋涉的民眾平常務必做好肌力訓練，讓肌肉有力量支撐身體，並找時間到附近公園練習走路，體重過重的人建議減肥，也要穿著合宜的鞋子、鞋墊、襪套等以降低雙腳負擔，活動進行時要補充水分以免中暑，建議每走50分鐘休息10分鐘。

★遶境或健走 不穿休閒鞋

無論遶境、路跑或健走，挑選鞋具是一大關鍵。朱家宏表示，遶境或健走不要休閒鞋或拖鞋，而是要有一雙適當的「走路鞋」，可挑選有基本支撐能力、鞋頭微翹，以及能散熱的鞋款。馬拉松鞋則是以輕量為主，可選碳板跑鞋，使往前推進的速度更快、更輕盈。

至於鞋墊，一般人只要選擇穿得舒服的鞋墊即可，若是扁平足等特殊腳形，或步態偏差，應穿著矯正鞋墊。若不知自己腳形或步態，建議可找醫師評估，或進行動態的足壓量測。某些知名品牌鞋店會提供動態足壓量測，透過機器評估步態，找到適合的鞋墊。不過朱家宏表示，機器評估的主要作用在於，幫助人找到走路更舒適、更有效率的選擇，並不能真正用於治療，因此雙腳有問題務必看醫生。

★襪越薄越好 可加小腿套

襪子不吸汗、不透氣、太厚都不宜，朱家宏表示，太厚的襪子會使鞋子空間變小，雙腳控制鞋子的能力下降，容易造成傷害，但絕對不能不穿襪子，因為襪子具有抗摩擦、抗菌的功能。行進中若襪子濕掉，務必替換一雙，否則濕掉的襪子質地會變硬，同時腳部角質會軟化，形成摩擦，就容易起水泡。

朱家宏也建議，民眾可穿著小腿套或壓縮褲，可增加小腿肌肉的內聚力，能夠強化各項運動的效率，甚至對靜脈曲張的患者來說也有保護作用，不過記得挑選能夠散熱、透氣的小腿套或壓縮褲，否則炎炎夏日悶住了，可能會引發濕疹等狀況。

若喜歡徒步旅行，本身熱愛健走、爬山的朱家宏，對於「走得健康愉快」深深有感，若想要一圓徒步旅行的夢想，他說：「一定要穿上適合的鞋子、襪品等，另外，若空氣不是很好，建議要戴口罩，也可搭配健走杖，能走得更有效率同時也減低足部負擔。」讓步伐更加安全、健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/article/53436