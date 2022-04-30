為減重跑步 醫一周至少四次

洪朝明為減重加入跑團，每周安排4次跑步，半馬21公里可在2小時內跑完。（圖：義大醫院提供）

●台灣高雄義大癌治療醫院院長洪朝明曾重達89公斤，二、三年前健檢報告都是紅字，開始登山、跑馬拉松減重 ，並加入跑團，還擔任高雄市馬拉松協進會顧問團團長。他笑稱，剛開始認真跑步時，醫院管理階層超怕他出事，常關心有沒有人陪跑，直到他的身體變結實才逐漸放心。

洪朝明每周至少跑四次，半馬21公里可在2小時內跑完，偶爾重訓，避免跑步時肌肉量不夠造成身體不適。因需減重，他的飲食是請營養師規畫，午餐熱量為432大卡，多吃蛋白質，主食的肉、蛋各一份，澱粉量減少；早餐由家人準備，一定會有一杯由五穀、堅果、蔬果等榨成的綜合汁；晚餐自行控制，如遇到應酬，須避免吃高熱量的米糕、勾芡的高湯等。

洪朝明熱中跑步，其實與減肥有關。他說，熱量算出來時就不敢多吃，有時跑一小時才減少幾百大卡，但要減一公斤至少需消耗1700大卡，跑21公里才少約2000大卡，偶爾量體重少一公斤很開心，後來才發現少的是水分，只能盡量保持運動習慣，目前體重維持在74公斤左右，「跑步需要毅力及意志力，與人生相同。」

擔任院長後，洪朝明每天時間安排緊湊，晚上10時左右入睡，隔天凌晨4、5時起床，偶爾跑步，7時查房、7時半主持晨會、8時半後進行臨床工作，下午再參加、主持各項會議，晚上有空時參與跑團訓練。他笑稱「我也是時間管理達人」。

除了運動，洪朝明因小時候喜歡畫畫，會蒐藏一些畫作，不僅支持在地畫家也轉贈美術館 ，另支持美術館的繁星計畫、科工館的點燈計畫等，希望能做到引路人效應。