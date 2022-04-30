我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

為減重跑步 醫一周至少四次

陳玫伶
洪朝明為減重加入跑團，每周安排4次跑步，半馬21公里可在2小時內跑完。（圖：義大醫院提供）
洪朝明為減重加入跑團，每周安排4次跑步，半馬21公里可在2小時內跑完。（圖：義大醫院提供）

●台灣高雄義大癌治療醫院院長洪朝明曾重達89公斤，二、三年前健檢報告都是紅字，開始登山、跑馬拉松減重，並加入跑團，還擔任高雄市馬拉松協進會顧問團團長。他笑稱，剛開始認真跑步時，醫院管理階層超怕他出事，常關心有沒有人陪跑，直到他的身體變結實才逐漸放心。

洪朝明每周至少跑四次，半馬21公里可在2小時內跑完，偶爾重訓，避免跑步時肌肉量不夠造成身體不適。因需減重，他的飲食是請營養師規畫，午餐熱量為432大卡，多吃蛋白質，主食的肉、蛋各一份，澱粉量減少；早餐由家人準備，一定會有一杯由五穀、堅果、蔬果等榨成的綜合汁；晚餐自行控制，如遇到應酬，須避免吃高熱量的米糕、勾芡的高湯等。

洪朝明熱中跑步，其實與減肥有關。他說，熱量算出來時就不敢多吃，有時跑一小時才減少幾百大卡，但要減一公斤至少需消耗1700大卡，跑21公里才少約2000大卡，偶爾量體重少一公斤很開心，後來才發現少的是水分，只能盡量保持運動習慣，目前體重維持在74公斤左右，「跑步需要毅力及意志力，與人生相同。」

擔任院長後，洪朝明每天時間安排緊湊，晚上10時左右入睡，隔天凌晨4、5時起床，偶爾跑步，7時查房、7時半主持晨會、8時半後進行臨床工作，下午再參加、主持各項會議，晚上有空時參與跑團訓練。他笑稱「我也是時間管理達人」。

除了運動，洪朝明因小時候喜歡畫畫，會蒐藏一些畫作，不僅支持在地畫家也轉贈美術館，另支持美術館的繁星計畫、科工館的點燈計畫等，希望能做到引路人效應。

美術館 馬拉松 減重

上一則

胃袖狀切除 30歲女狠甩50公斤

延伸閱讀

單腳跑出人生 她立志102天跑完102場馬拉松

單腳跑出人生 她立志102天跑完102場馬拉松
因癌失去左腿 她立志102天跑完102場馬拉松

因癌失去左腿 她立志102天跑完102場馬拉松
波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安

波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安
長者當心過重 維持BMI 24最長壽

長者當心過重 維持BMI 24最長壽

熱門新聞

購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49
（圖：健康醫療網提供）

耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

2022-04-24 01:00
（圖：健康醫療網提供）

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

2022-04-28 01:00

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員