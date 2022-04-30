我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

遠離脂肪肝 四大訣竅跟著做

健康醫療網
保障肝臟健康，應養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖。本報資料照片
保障肝臟健康，應養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖。本報資料照片

●肝臟相關病變早期並無明顯症狀，是不容忽視的沉默殺手。研究指出，身體質量指數（BMI）數值越高，罹患脂肪肝的機率也越高。由於肥胖是罹患脂肪肝重要因素之一，為保障肝臟健康，應從源頭做起，透過養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖，以降低脂肪肝的發生。

致病機轉為脂肪肝、脂肪性肝炎進行至肝硬化、肝癌，而一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，造成罹癌風險的增加。台灣國民健康署吳昭軍署長提醒，避免脂肪肝的產生，是阻斷肝癌的重要關鍵；如果已有脂肪肝的問題，應遵從醫囑、規律就醫、定期檢查。

常見造成脂肪肝的原因，包括：肥胖、高血壓、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，而上述因素可歸納為生活型態與慢性病控制。由於脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，加上國人生活型態改變，例如：喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加甚至產生脂肪肝等健康問題。

另外，加強慢性病病人服藥的遵從性，也可避免脂肪肝的產生。

目前脂肪肝沒有有效的治療藥物，研究顯示，最有效的治療方法是養成規律的生活型態或減輕體重：

一、認識自己的BMI：BMI計算公式【體重（公斤）/身高2（公尺）】，個人可依BMI來計算每日熱量攝取量。

二、聰明吃：多吃蔬菜、全榖雜糧、多喝白開水，減少含糖飲料，養成均衡飲食習慣。

三、快樂動：體重過重或肥胖者每天若能減少攝取300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，每週可減重約0.5公斤，運動除了能減重更能預防復胖，每週至少150分鐘中度強度規律運動。

四、天天量體重：隨時監控自己的體重變化。

http://www.healthnews.com.tw/article/53378

肥胖 減重 高血壓

上一則

胃袖狀切除 30歲女狠甩50公斤

延伸閱讀

肝腫瘤反覆復發 75歲翁挺過20年抗癌路 連醫師也敬佩

肝腫瘤反覆復發 75歲翁挺過20年抗癌路 連醫師也敬佩
B肝帶原者追蹤發現肝細胞癌 手術切除恢復佳

B肝帶原者追蹤發現肝細胞癌 手術切除恢復佳
慢性肝炎變肝癌 醫籲這一招可有效防發生

慢性肝炎變肝癌 醫籲這一招可有效防發生
長者當心過重 維持BMI 24最長壽

長者當心過重 維持BMI 24最長壽

熱門新聞

購買琺瑯鑄鐵鍋時，須挑選可信賴的鍋具業者、符合法規規範的產品，以減少重金屬污染的風險。（Getty Images）

清洗琺瑯鑄鐵鍋 專家教你「不傷鍋保養法」

2022-04-29 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

遠離3大常見婦癌 醫師建議這樣做

2022-04-25 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

夜尿增加死亡率？ 當心年紀越大越明顯

2022-04-27 01:00
千禧之愛健康基金會發起「食物明星賽」網路票選活動，27日舉辦記者會發佈調查結果。記者許政榆／攝影

少了「它」容易確診 研究：缺維生素D增77%染疫風險

2022-04-27 05:49
（圖：健康醫療網提供）

耳鳴「年輕化」要當心 醫：發作時這樣按揉舒緩

2022-04-24 01:00
（圖：健康醫療網提供）

告別臉部老化「土石流」醫美外科醫教妳養成貴婦臉

2022-04-28 01:00

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員