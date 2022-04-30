遠離脂肪肝 四大訣竅跟著做

保障肝臟健康，應養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖。本報資料照片

●肝臟相關病變早期並無明顯症狀，是不容忽視的沉默殺手。研究指出，身體質量指數（BMI）數值越高，罹患脂肪肝的機率也越高。由於肥胖 是罹患脂肪肝重要因素之一，為保障肝臟健康，應從源頭做起，透過養成健康生活型態，做好體重控制減少肥胖，以降低脂肪肝的發生。

致病機轉為脂肪肝、脂肪性肝炎進行至肝硬化、肝癌，而一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，造成罹癌風險的增加。台灣國民健康署吳昭軍署長提醒，避免脂肪肝的產生，是阻斷肝癌的重要關鍵；如果已有脂肪肝的問題，應遵從醫囑、規律就醫、定期檢查。

常見造成脂肪肝的原因，包括：肥胖、高血壓 、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等，而上述因素可歸納為生活型態與慢性病控制。由於脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，加上國人生活型態改變，例如：喜好含糖飲料、高脂肪食物，以及久坐缺乏運動等，導致體重增加甚至產生脂肪肝等健康問題。

另外，加強慢性病病人服藥的遵從性，也可避免脂肪肝的產生。

目前脂肪肝沒有有效的治療藥物，研究顯示，最有效的治療方法是養成規律的生活型態或減輕體重：

一、認識自己的BMI：BMI計算公式【體重（公斤）/身高2（公尺）】，個人可依BMI來計算每日熱量攝取量。

二、聰明吃：多吃蔬菜、全榖雜糧、多喝白開水，減少含糖飲料，養成均衡飲食習慣。

三、快樂動：體重過重或肥胖者每天若能減少攝取300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，每週可減重 約0.5公斤，運動除了能減重更能預防復胖，每週至少150分鐘中度強度規律運動。

四、天天量體重：隨時監控自己的體重變化。

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