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「舞動奇肌」動一動 避免肌肉流失

記者李宗祐／嘉義報導
復健師帶領長輩訓練肌肉與大腦協調力。圖／台中榮總灣橋分院提供
復健師帶領長輩訓練肌肉與大腦協調力。圖／台中榮總灣橋分院提供

台灣台中榮總灣榮內科暨高齡醫學部門診主任林耘德指出，高齡長輩退休在家，身體逐漸退化衰弱，加上疫情關係減少外出，缺乏運動，都會使肌肉流失情形更加嚴重，甚至形成「肌少症」，對長輩活動及健康都有不利影響。

林耘德表示，除了在飲食中要多攝取動植物蛋白質促進胺基酸合成，並透過日常簡單的小運動來增加肌力，避免肌肉流失，成為肌肉壯壯的健康尖兵，增進抵抗力。

台中榮民總醫院灣橋分院為了強化社區長輩「好肌力」，特於鄰近的竹崎鄉復金社區，辦理「長者舞動奇肌健康體操」活動，由社區健康營造中心護理師及復健科治療師帶動65歲以上長輩，擺動身體大跳協調操、平衡操來訓練肌力，現場志工也協助長輩簡易量測是否有肌少症症狀，並給予增強肌力的衛教指引，活動現場熱鬧滾滾，長輩活力十足。

復健師張家昌在活動中，帶領長輩從基本的大小指變換操開始熱身，接著做手槍蹦蹦操訓練肌肉與大腦協調力，最後進入重頭戲「摸肩摸膝協調操」，趣味的肌肉活動讓阿公阿嬤笑聲連連，紛紛表示，在家都坐著很少活動，今天有復健師帶著運動，感覺神清氣爽，身體都輕鬆起來，非常開心。

活動中他也介紹長輩幾個平日裡能訓練肌肉及腦力的小技巧；將一腳腳跟抵著另一腳腳尖，靠牆或不靠牆緩步向前行走20步，可以訓練平衡感；日常在等公車、排隊等結帳時，可以站在堅固穩定的椅子後，雙手握住椅背，以單腳站立10秒鐘，雙腳替換10至15次，也可以以單腳腳尖站立，或以單手握、甚至不握椅背的方式，循序增加難度，累積肌肉量及肌力，增進下肢力量，減少跌倒的風險，也可以藉由簡易活動增進抵抗力。

復健師帶領長輩訓練肌肉與大腦協調力。圖／台中榮總灣橋分院提供
復健師帶領長輩訓練肌肉與大腦協調力。圖／台中榮總灣橋分院提供

肌肉 醫學 疫情

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