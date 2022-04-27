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逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

養成3習慣 30歲後輕熟男不顯老

劉小川
深蹲在辦公室也可完成。（本報資料照片）
深蹲在辦公室也可完成。（本報資料照片）

30歲後的男性，該如何提升代謝能力呢？先養成以下3個生活習慣。

1.睡滿8小時

睡眠好壞攸關身體健康。如果有個自然醒的早晨，代表著前一晚睡眠品質良好。30歲後的男性，正處於事業的高峰期。而每日的熬夜、加班已經成為現代人的文明疾病。若要依照養生標準11點上床休息，其實是非常困難，有些人為了讓自己睡著，反而徒增煩惱，思慮怎麼還沒睡著，接著就進入失眠或淺眠的睡覺壓力之中。

長期熬夜、失眠，會讓肌膚加速老化，也影響身體基礎代謝，明顯症狀就是「過勞肥胖」，體質也漸漸往下坡路段前行。所以，想要提升身體的代謝能力，就必須改變睡眠習慣，盡量提早上床睡覺，在30分鐘前先別滑3C，防止腦內運動過盛。

2.避免暴飲暴食

許多男性在結婚前，身材與肌肉量都合乎標準；然而在婚後，慢慢蛻變成臃腫的麵包臉，整張臉都圓起來，肚子也整個多了一圈。主因在婚後的生活，男性進入一個規律的周期性生活，也安於現狀，喝酒、吸菸、聚餐等樣樣來，晚上吃得比白天還多，睡眠又不充足，造成營養失衡。

長期的暴飲暴食，不善加控制，不僅會造成腸胃上的負擔，讓食物熱量無法即時的消耗，最後就堆積成油膩的脂肪。此刻起只需要控制飲食，遵循著「早上吃好、中午吃飽、下午加餐、晚上少吃」的4個飲食要素，全天飲食熱量也不能超過2000大卡，晚上9點後不進食，並且調整少菸酒的習慣。

3.多做深蹲訓練

上班族長期久坐的習慣，加上平時鮮少運動，往往會讓上身肥胖、下肢很細。而下肢的肌肉力量，決定日常的站立、行走及身體的穩定性。

身體中最大的肌肉群就是股四頭肌，它位於大腿前側，這塊肌肉群的強弱，直接影響了男人的綜合力量及睪固酮素的高低。此外，也會影響到膝蓋關節的硬度，如果過於薄弱，加上肥胖的身軀，讓膝蓋的負荷增加，還沒到老年就會發現膝蓋漸漸退化。

從此刻改善，每日為自己擬定15分鐘的時間，加入深蹲練習，甚至只要在辦公室即可完成，蹲下站立這動作也能有效幫助。剛開始練習，隔天訓練一次，每次約為50下，可拆分五組來做。後期習慣後，可每天50個一次性完成，並且加速度，這樣消耗熱量的情況下，也不怕老化問題。

椅子深蹲第三動，雙腳與肩同寬、膝蓋對齊腳尖，動作開始時將重心慢慢往前轉移，此時雙...
椅子深蹲第三動，雙腳與肩同寬、膝蓋對齊腳尖，動作開始時將重心慢慢往前轉移，此時雙手可以置於把手增加定性，並順勢做出站立的動作，再將臀部慢慢往後坐回起始位置。動作過程中若感受膝蓋有壓迫感立即停止，每組操作10-12下、每組間休息45秒-1分鐘，若感到呼吸不順則建議減少次數並增加休息時間。（本報資料照片）

肌肉 肥胖 失眠

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