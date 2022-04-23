咳嗽原因多 恐是疾病警訊 中醫師教治咳偏方

咳嗽是許多疾病的警訊。(本報資料照片)

咳嗽是呼吸道自我保護作用，從生理學觀點來看，咳嗽能排除呼吸道的外來異物、細菌微粒或本身分泌物；然而咳嗽也會因不同原因，而有不同的合併症狀，來看看這些症狀的分析以及可能引起的原因。

★咳嗽分兩種 急性與慢性

俗話說：「醫生怕治咳嗽」，中醫師賴睿昕表示，中醫認為五臟六腑皆會讓人咳嗽，所以咳嗽的病因是很多的，小到輕微的感冒，大到嚴重的肺癌都會導致咳嗽，加上現在空氣污染嚴重，更增添咳嗽難治的程度。

咳嗽其實是許多疾病的警訊，絕對不輕忽，劇烈的咳嗽會傷害聲帶、造成氣管黏膜破裂出血。賴睿昕醫師說明，急性咳嗽最常見的原因是上呼吸道的感染，也就是一般所謂的感冒，通常會合併發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，而感冒有一定的病程，大約一至兩周就會痊癒，而比較嚴重的肺炎、支氣管炎、咽喉炎等，也容易引起急性咳嗽。

另一種就是慢性咳嗽，常見的是胃食道逆流引發的咳嗽，白天幾乎沒什麼咳，但是晚上躺下入眠時，就會咳得相當厲害，鼻涕倒流患者也是同樣在躺下就寢時劇烈咳嗽，還有就是氣喘或是阻塞性肺病等病症。

★常見治咳偏方 各有用處

中醫治咳嗽的方法多，效果也好，風邪感冒而咽癢咳嗽，應搭配祛風藥如荊芥，防風。久咳耗氣宜酌加補氣藥西洋參、黃耆，以防心悸、胸悶。寒性體質或是吃太多冷飲瓜果，引發鼻涕倒流、痰多難清，須加強溫陽祛溼藥如乾薑、附子。至於咽乾咳嗽不止，伴有咽緊感，則要考慮養陰潤肺可使用麥門冬、玄參等。

賴睿昕醫師提醒，久咳的患者切勿多吃瓜果類，容易因為太寒導致咳嗽加劇。太甜的食物也會聚濕生痰。花生或烤、炸、辣類食物，會加重咽緊感使人難咳。而常見的偏方，若要使用也是需要辨症論治。

▸生薑陳皮白糖水

材料：鮮生薑約三至五片（不要過厚）、陳皮適量、白糖適量、水。

作法：鮮生薑片加入切碎陳皮，再加入白糖，以沸水開水沖泡，五分鐘後即可服用。對風寒咳嗽和虛寒久咳有療效。

▸冰糖燉梨

材料：粗梨一顆，冰糖一至三克，可加貝母。

作法：梨不去皮、洗淨後挖核，中間放入冰糖；連同削去的皮，一同放入鍋中蒸煮，至果肉變透明即可食用。對於乾咳無痰的咳嗽有效用，可以代替枇杷膏。

★尺澤穴刮痧 增強免疫力

賴睿昕醫師補充，常常用兩手摩擦魚際穴可以保養我們呼吸與腸胃道，魚際穴與呼吸器官關係密切的穴位，專治療喉嚨、氣管、肺部的問題，它具有解表、利咽、化痰的功能。還有刮痧尺澤穴部位也可有效的止咳，尺澤為肺經穴位，且周圍有很多淋巴組織，對於增強肺部的免疫力也有幫助，但是切記不可刮出血，只需稍微紅出痧即可。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/)