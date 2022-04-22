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防疫光打疫苗還不夠 植栽、茶飲、蔬果抗病毒

邱宜君
蝴蝶蘭等植物能釋放相當濃度的芬多精，有助清淨空氣。(Getty Images)
蝴蝶蘭等植物能釋放相當濃度的芬多精，有助清淨空氣。(Getty Images)

冠疫情已邁入第三年，人們盼望正常生活，不希望永遠戴口罩、無止境地打疫苗。該如何實行「抗病毒新生活」？台灣台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成表示，應建構一個不讓病毒逗留的健康場域，把「整齊、清潔、簡單、樸素、迅速、確實」這12字箴言落實在室內環境，可透過擺放盆栽、茶飲、綠地散步，讓自己多接近能夠抗病毒的植物。

室內首重通風 手部勤消毒

蘇大成指出，澳洲研究發現，在攝氏20度的環境中，病毒可在塑膠、不鏽鋼、玻璃及紙幣表面存活最長達28天，在棉製衣服表面也可以存活7天；目前全世界已有共識，呼吸液滴當中的病毒，也可能透過氣溶膠傳播。

基於上述病毒特性，蘇大成建議，室內防疫首重通風，更應勤加清潔消毒公共場所中的固體表面，以及門把、扶手等手會觸碰的物件，也盡量減少環境中的塑膠、不鏽鋼、玻璃物品，避免使用紙幣。

植物是抗病毒生活不可或缺的好幫手，近年各國的研究證實，芬多精有抑制細菌和病毒的效果，包括呼吸道融合病毒、單純疱疹病毒。蘇大成的研究也證實，台灣最常見的榕樹、樟樹、玉蘭花樹、杉木、檜木、薄荷、蝴蝶蘭，都能釋放相當濃度的芬多精，不但能清淨空氣，還可以降體溫、抗發炎、抒解壓力。

芬多精抗發炎 多做森林浴

蘇大成表示，樹木有引風的效果，可以增加對流，促進室內空氣汙染的排除、減少病毒細菌在室內逗留的時間。義大利研究證實，許多種芬多精可以阻止COVID-19病毒與人類細胞受體結合，建議多做森林浴、多種樹、多造林，作為對抗病毒傳播的策略。因此，若社區或住家附近有庭園、綠地，室外有樹木，室內窗台有植栽、盆栽，都是塑造抗病毒環境的加分項目。

芬多精有抑制細菌和病毒的效果，包括呼吸道融合病毒、單純疱疹病毒。(Getty I...
芬多精有抑制細菌和病毒的效果，包括呼吸道融合病毒、單純疱疹病毒。(Getty Images)

人體外在環境顧好了，也要善用食材提升體內環境的抗病力。台灣中研院的細胞實驗和動物實驗發現，薄荷和紫蘇有抑制新冠病毒活性的效果。蘇大成研究也發現，植栽薄荷含有薄荷醇、薄荷酮、異薄荷酮、樟烯、檸檬烯等成分，可以改善空氣品質、降低心跳和血壓，調控自主神經，達到安定心臟及神經的功效。

薄荷紫蘇茶飲 助抑制病毒

蘇大成表示，紫蘇和薄荷為容易取得的食材，適合製作茶飲，可取適量加開水泡茶喝，有助於抑制病毒。他就常隨身攜帶一個玻璃水壺，裡頭就是裝著白開水和薄荷葉。

蘇大成指出，中研院院士、中國醫藥大學校長洪明奇在2020年發表於《美國癌症研究雜誌》的研究證實，「單寧酸」有助於抑制新冠病毒的活性，許多蔬果都富含單寧酸，例如芭樂、葡萄、香蕉、柿子等。菊花、九層塔、迷迭香、鼠尾草、花生、龍眼、荔枝等，也都是國際期刊細胞研究證實可抑制病毒的食物，可在飲食中均衡攝取。

紫蘇和薄荷為茶飲，有助於抑制病毒。(Getty Images)
紫蘇和薄荷為茶飲，有助於抑制病毒。(Getty Images)

義大利 醫學 澳洲

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