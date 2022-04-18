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莫名腰痛到小便也疼 竟是肺癌轉移脊椎

黃寅
莫名腰痛最後竟然查出是肺癌轉移脊椎。（Getty Images）
莫名腰痛最後竟然查出是肺癌轉移脊椎。（Getty Images）

一名58歲男性一個月前突然腰痛，改變姿勢、久站久坐、或是走路就會痛，甚至發現越來越不能走路，連小便都覺得有困難。醫師透過核磁共振發現他的脊椎有腫瘤，經診斷為肺癌合併脊椎轉移，於是立即安排手術，術後患者雙腿已漸漸恢復功能，轉介胸腔科接受肺癌治療。

台灣長安醫院神經外科醫師李漢忠表示，患者就醫時腳的肌力只剩下2~3分，也就是說連站立都有問題，X光檢查有骨折現象，但因沒有外傷，於是再安排核磁共振，發現從胸椎到第五腰椎都有脊椎腫瘤，最嚴重的是第三腰椎，腫瘤壓迫到神經部位，因此造成腰痛、無法行走等症狀。

他說，脊椎腫瘤可分原發性和轉移性兩類，臨床上，轉移性脊椎腫瘤比原發性脊椎腫瘤常見，來源包括肺癌、乳癌、攝護腺癌等癌症，轉移到脊椎的機率都很高。腫瘤除了會造成疼痛之外，還可能出現病理性骨折，會出現類似椎間盤的症狀，甚至下肢肌力減退，嚴重者也可能癱瘓。

因患者的神經已經造成損傷，因此緊急安排手術，進行腰椎椎板切除固定術。椎板切除跟腫瘤切除的目的是做神經減壓跟取得病理報告，皮質骨釘固定的用意是減少因為骨折所造成的脊椎疼痛。在醫護人員照顧下，患者五天後情況漸改善且康復出院，目前腰痛腳麻減緩很多，也可以站立行走了，後續轉介胸腔科做肺癌治療。

李漢忠提醒，如果出現莫名其妙腰痛，特別是越晚越痛、躺在床上翻身就會痛，就要特別小心，若合併出現腳麻、無力的現象，應該要立刻就醫，以免錯失早期治療的時機。

腫瘤 手術 癌症

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