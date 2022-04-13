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預防跌倒就骨折 年輕多存骨本 並注意保「密」防「跌」

記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市信義區衛生所提醒民眾年輕時就要存好骨本，注意保「密」防「跌」，做個快樂「不倒翁」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市信義區衛生所提醒民眾年輕時就要存好骨本，注意保「密」防「跌」，做個快樂「不倒翁」。記者邱瑞杰／攝影

老年人口比例成長，老人家因老化可能出現骨質疏鬆現象，台灣基隆市信義區衛生所提醒民眾年輕時就要存好骨本，維護骨質密度，若有骨質疏鬆情形，日常生活更應提高警覺預防跌倒，注意保「密」防「跌」，做個快樂「不倒翁」。

信義區衛生所表示，今年農曆春節剛過不久，王老先生外出拜訪親友，走路不小心滑了一下，跌倒在地，竟造成手腕及髖部骨折。家屬轉述醫師判斷他有骨質疏鬆現象，才會讓病情這麼嚴重。提醒民眾除了要關心長輩服藥情形，也要注意生活起居環境安全，避免穿著不合身衣鞋，同時預防骨質疏鬆問題。骨質疏鬆症早期沒有明顯症狀，一般會視為正常的老化現象，建議年輕時就存好骨本。如有骨質疏鬆情形，日常生活應提高警覺預防跌倒。

信義區公所提供幾項保「密」防「跌」小訣竅供民眾參考：

1.攝取高鈣與優質蛋白：骨骼所需鈣質每日約1000毫克，建議食用乳製品、小魚乾及深綠色蔬菜等維持骨骼健康的營養素。

2.適度曬太陽及運動：先保護好眼睛再曬太陽，建議可於清晨或黃昏時適當日曬，增加體內維生素D3轉化，可促進腸道對鈣質的吸收。建議適量運動，尤其是負重運動，可以強化骨質密度並減緩肌少症發生，鼓勵長輩可參加運動團體，較能持之以恆，也能拓展人際關係。

3.居家環境安全與改善：浴室、廚房、廁所及樓梯是較容易跌倒的地方，應有充足的照明，保持地面乾燥或鋪設防滑墊、加裝扶手。

4.檢視用藥安全：透過用藥安全宣導，以減少不當使用藥物而造成跌倒的風險。

基隆市信義區衛生所代理主任莊慧文說，養成健康生活型態，規律運動、適度曬太陽，並避免抽菸及過量咖啡，同時注意居家環境安全，就可以降低跌倒風險。曾經發生骨折或65歲以上婦女等骨鬆高風險者，可循醫師建議進行骨鬆檢查及接受相關照護。

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