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失眠先別急著吃藥 「行為治療」可助好睡

歐李芝容／台大醫院護理部護理長
建立正確的睡眠衛生習慣，可改善失眠狀況，提高生活品質。(Getty Images)
建立正確的睡眠衛生習慣，可改善失眠狀況，提高生活品質。(Getty Images)

睡眠問題是民眾常見的困擾之一，從巿面上充斥著琳瑯滿目的助眠配方、神器可知，大眾對於睡眠品質要求的渴望。

研究指出，長期睡眠不足，不僅會造成大腦如同罷工無法思考，處理事務的能力降低，累了不知放鬆，倦了不知休息，睡了不知如何成眠，醒了依舊昏昏沉沉，易產生焦慮情緒而陷入痛苦深淵。一般人認為，失眠靠藥物治療就好，但隨著睡眠科學興起，採用非藥物的行為治療，也可以讓睡眠系統發揮最大的作用。

自我評估 建立睡眠日誌

所謂「睡眠認知行為方法」，可先建立「睡眠日誌」自我評估表格，內容包含：關燈或上床準備就寢時間、多久入睡、半夜醒來幾次、睡著的時段（打盹或中午小睡）、半夢半醒、主觀睏盹想睡、何時開燈或起床、飲酒、喝有咖啡因飲料、吃藥及運動等，記錄重要活動或事件，並將想睏及睡眠品質用量化分數做主觀的評估。

對自己的睡眠有概況瞭解後，就要執行「刺激控制法」做行為調整，也就是重新建立床鋪與睡眠意念的連結，「床鋪只用於睡覺」，切勿在床上看電視、看書、滑手機、想事情等。倘若躺了30分鐘仍無睡意，即須起床離開床鋪及房間，嘗試聽放鬆音樂或放空，待有睡意時再回房躺床，睡不著就離開床鋪。

透過睡眠日誌得知自己的總睡眠時數後，接著要訂定起床時間，例如若每天6時起床，則須凌晨零時才能就寢，縱使再怎麼想睡也不能提前去躺床，且務必遵守隔天早上6時一定要起床。此做法是將躺床時間限制在所需的六個小時睡眠時間，白天不能因為沒睡好而補眠，待較好睡後，再逐漸將睡眠時間延長，稱為「睡眠限制法」，持續執行可維持規律的睡眠節奏。

肌肉放鬆 緩解緊張焦慮

若有失眠困擾者，可於平日練習「漸進式肌肉放鬆法」，透過動作逐一讓身體每部分的肌肉先繃緊、再放鬆，遇到緊張焦慮時，可在短時間內將全身肌肉逐漸放鬆，有助於睡前放鬆。

民眾對睡眠常有錯誤認知，例如：必須睡足八小時否則會有高血壓、幾晚沒睡擔心會中風、多日沒睡好假日需補眠、睡不著也不敢吃安眠藥等。其實，建立正確睡眠衛生習慣，白天有適當的日曬及運動，練習放鬆技巧紓壓，持續進行睡眠認知行為方法，避免讓睡眠成為一個壓力源，可讓睡眠變得有效率，可能改善失眠狀況，提高生活品質。

肌肉 失眠 高血壓

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