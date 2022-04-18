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打嗝不止好尷尬 專家教簡單10招家庭療法迅速打住

王郁婷／輯譯、資料來源／Health.com
打嗝不止時，很多人會選擇喝水。(Getty Images)
打嗝不止時，很多人會選擇喝水。(Getty Images)

多數人都有過打嗝不止的經驗，如果發生在重要場合，更是尷尬。究竟為什麼會打嗝？「當肋骨和橫隔膜之間的肌肉痙攣或收縮，就會發生打嗝，橫膈膜是負責呼吸的最大肌肉。」德州農工大學醫學院博士Jason McKnight說。

「在每次痙攣期間，會吸入空氣，當空氣穿過聲帶，就會發出打嗝聲。」南加州大學凱克醫學院的家庭醫學專家Jennifer Boozer解釋。打嗝是非自願，無法輕易要它停就停。一般認為打嗝是一種發生在體內的反射作用。

★打嗝的原因是什麼？

Boozer博士說，目前並不明確知悉所有打嗝的原因，一般認為，刺激橫膈肌或連結橫膈肌的神經（膈神經和迷走神經）的行為，可能導致打嗝，包括進食太快、喝碳酸飲料或酒精、壓力過大或過度興奮；某些疾病如胃酸逆流，也可能是觸發原因；打嗝也可能是某些藥物的副作用，例如用於治療焦慮症的苯二氮平類藥物（Benzodiazepines，BZD）。

★經常打嗝 少吃辛辣

多數情況下，打嗝會在幾分鐘內消失，「有時忽略打嗝，就是最好的方式。」Boozer博士說。但如果你正準備進行演說或開會，沒有時間等它自動停止，該怎麼辦？目前常見的家庭療法包括：

●深呼吸、緩慢呼吸

●喝水（或冰水）

●漱口

●讓某人出奇不意嚇你一跳

●屏住呼吸五至十秒

●拉扯舌頭

●吹氣球

●對著紙袋呼吸

●坐下，將膝蓋拉至胸前一分鐘

●在臉上冷敷

以上方式看起來像是偏方，但Boozer博士說，它們其實利用了幾種機制：破壞橫膈肌痙攣的模式（例如屏住呼吸）；刺激膈神經或迷走神經以破壞神經衝動（例如在臉上冷敷或漱口）。而將膝蓋拉到胸前，則是透過對橫隔膜施加壓力，達到止嗝作用。

McKnight博士則建議，可以嘗試捏住鼻子，然後強迫自己呼氣並向下壓，就像要上大號一樣，保持約十秒鐘。不過他提醒，患有心臟病或呼吸系統疾病的人不適合這樣做。

★如何預防打嗝？

經常打嗝的人，最好注意一下，什麼情況會引起打嗝，例如是在暴飲暴食後，還是吃了辛辣食物或其他刺激物，日後避免這些情況發生。

吃了辛辣食物或其他刺激物，有時也是造成打嗝的原因。(Getty Images)
吃了辛辣食物或其他刺激物，有時也是造成打嗝的原因。(Getty Images)

醫學 肌肉 加州大學

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