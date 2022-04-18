我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

頭暈、疲累、想睡… 「春困」上身 中醫師教調理

黃妙雲
一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是「春困」上身。(Getty Images)
一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是「春困」上身。(Getty Images)

在春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是「春困」上身。中醫師吳明珠表示，春天常下雨、濕氣重，人體易遭濕氣侵犯，脾胃不好、肝火旺，容易出現「濕困」亦即「春困」現象，建議多吃綠色蔬果、多運動、睡眠充足，按壓穴位調理，可去濕健脾又養肝。

不少人春天會有「春困」現象，甚至發生便祕、軟便等腸胃問題。吳明珠指出，值此季節變換之際，常下雨、飲食重口味，人的脾胃及血液循環易受影響，濕氣很重，若脾經的陽氣不足，就無法代謝體內蓄積的濕氣，尤其老年人的脾胃較虛弱、循環差、大腦供氧量不足，就容易出現怕冷、易累、頭昏、嗜睡等春困症狀。

中醫講究時令養生，吳明珠說，春天對應臟腑是「肝」，肝在五行中對應「木」，木是所謂的肝經，肝藏血、主疏泄，與情緒、內分泌、緊張、焦慮有關，因此，春天宜養肝，可以改善春困的不適症狀。

★預防改善春困五良方

一、多吃綠色蔬食

春天易肝火上升，常有血壓高、暈眩、口乾舌燥、口苦等狀況發生，此時必須清肝、疏肝理氣，補肝血肝氣。飲食宜清淡，多吃綠色蔬菜如地瓜葉、芹菜等，更推薦吃蔥、薑、蒜等辛香料，可去濕除穢氣，幫助血液循環；少吃太油膩及辛辣食物如麻辣鍋，因飲食太燥熱，肝臟代謝就會不好。

二、晚上11時前就寢

養肝，睡眠充足最重要，應養成早睡早起習慣，有好的睡眠品質，每天晚上最好11時前入睡，睡足六至八小時。中醫理論，晚上11時到翌日凌晨1時血液走膽經、1時至3時是走肝經，此時要讓肝好好休息，才能讓肝臟代謝修復力好，就不會因缺氧而嗜睡。尤其肝「開竅於目」，如果隔天起床眼睛痠澀，代表肝血不足，就需要多睡一會。

三、戶外踏青賞花

春天要「養陽」，宜盡量到郊外踏青、爬山或賞花，活動筋骨，幫助肝經運行、血液循環，有利精神放鬆，消除視覺疲勞，呼吸新鮮空氣，也能產生愉快的心情。

四、多運動

一日之計在於晨，早上的注意力、專注力最集中，可以做伸展操或快走運動，疏經活血，幫助排掉體內的廢氣、吸收氧氣，讓大腦興奮起來而不昏沉。

五、按壓三穴位，保肝安神

太衝穴：肝經的起始穴，位於腳背大拇指和第二拇指骨中凹陷處，可以在泡腳時順便按壓。具疏理肝氣、清熱明目、舒緩情緒、助眠等功效。

百會穴：位於頭頂正中線及兩耳連線的交會處，具安神、助眠、緩解頭痛等效果。

印堂穴：位於額頭兩眉頭之間，具安神、助眠、緩解頭痛等作用。

春天易肝火上升，飲食宜清淡，可多吃綠色蔬菜。(Getty Images)
春天易肝火上升，飲食宜清淡，可多吃綠色蔬菜。(Getty Images)

血壓 便祕 蔬菜

上一則

打嗝不止好尷尬 專家教簡單10招家庭療法迅速打住

延伸閱讀

春季盛產韭菜 能降血壓、抗發炎

春季盛產韭菜 能降血壓、抗發炎
年輕男有蛋白尿以為腎病變… 竟是罕見疾病上身

年輕男有蛋白尿以為腎病變… 竟是罕見疾病上身
熬夜、緊張、壓力大 年輕人「皮蛇」上身

熬夜、緊張、壓力大 年輕人「皮蛇」上身
熬夜、壓力大突冒2症狀 當心「皮蛇」悄上身

熬夜、壓力大突冒2症狀 當心「皮蛇」悄上身

熱門新聞

稀飯和湯飯都是「高升糖指數」的食物，會讓血糖快速上升。圖為綠豆稀飯。（本報資料照片）

各式飯料理 熱量差很大 這些飯營養超量

2022-04-15 02:00
亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師徐維謙表示，反覆的低血鉀會造成肌肉無力，病人還誤以為鬼壓床。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

24歲男睡著動不了以為「鬼壓床」 醫查出原來是這病

2022-04-14 00:15
東元綜合醫院泌尿中心劉兆漢主任表示，攝護腺和肥大的增生組織就像「一顆柑橘」，新式的「內視鏡鈥雷射攝護腺剜除術」，能利用雷射刀，沿著果皮(攝護腺)和果肉(增生組織)之間的界線，以氣化切割增生組織，相較傳統手術，能切除得更乾淨、出血量更少、術後攝護腺幾乎不再增生。圖／東元綜合醫院提供

站2分鐘尿不出 男子攝護腺肥大壓迫尿道 靠這招一勞永逸

2022-04-13 05:49
吃麵好？還是吃飯好？不少人為此糾結不已。(Getty Images)

吃麵好？吃飯好？營養師教你澱粉這樣吃最好

2022-04-13 02:00
有五類蔬菜不建議生吃，烹煮過後食用反而較營養。十字花科蔬菜含有難以消化的複合性醣類，腸胃功能較差的人，生吃容易感到不舒服、脹氣。(Getty Images)

5類蔬菜「不宜生吃」 煮熟吃更營養

2022-04-16 02:08
肝臟無線射頻燒灼術（RFA），也就是俗稱的「電燒」治療。圖／南投醫院提供

慢性肝炎變肝癌 醫籲這一招可有效防發生

2022-04-11 05:32

超人氣

更多 >
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語
佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元

佛州超級學霸 哈佛等27名校全都要他 獎學金達400萬元
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光
美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出

美大牌影星在南加吃海底撈火鍋 被華人顧客認出