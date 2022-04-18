頭暈、疲累、想睡… 「春困」上身 中醫師教調理

一到春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是「春困」上身。(Getty Images)

在春天，許多人老是感覺睡不飽、身體很重、頭暈、疲累、想睡，恐是「春困」上身。中醫師吳明珠表示，春天常下雨、濕氣重，人體易遭濕氣侵犯，脾胃不好、肝火旺，容易出現「濕困」亦即「春困」現象，建議多吃綠色蔬果、多運動、睡眠充足，按壓穴位調理，可去濕健脾又養肝。

不少人春天會有「春困」現象，甚至發生便祕 、軟便等腸胃問題。吳明珠指出，值此季節變換之際，常下雨、飲食重口味，人的脾胃及血液循環易受影響，濕氣很重，若脾經的陽氣不足，就無法代謝體內蓄積的濕氣，尤其老年人的脾胃較虛弱、循環差、大腦供氧量不足，就容易出現怕冷、易累、頭昏、嗜睡等春困症狀。

中醫講究時令養生，吳明珠說，春天對應臟腑是「肝」，肝在五行中對應「木」，木是所謂的肝經，肝藏血、主疏泄，與情緒、內分泌、緊張、焦慮有關，因此，春天宜養肝，可以改善春困的不適症狀。

★預防改善春困五良方

一、多吃綠色蔬食

春天易肝火上升，常有血壓 高、暈眩、口乾舌燥、口苦等狀況發生，此時必須清肝、疏肝理氣，補肝血肝氣。飲食宜清淡，多吃綠色蔬菜 如地瓜葉、芹菜等，更推薦吃蔥、薑、蒜等辛香料，可去濕除穢氣，幫助血液循環；少吃太油膩及辛辣食物如麻辣鍋，因飲食太燥熱，肝臟代謝就會不好。

二、晚上11時前就寢

養肝，睡眠充足最重要，應養成早睡早起習慣，有好的睡眠品質，每天晚上最好11時前入睡，睡足六至八小時。中醫理論，晚上11時到翌日凌晨1時血液走膽經、1時至3時是走肝經，此時要讓肝好好休息，才能讓肝臟代謝修復力好，就不會因缺氧而嗜睡。尤其肝「開竅於目」，如果隔天起床眼睛痠澀，代表肝血不足，就需要多睡一會。

三、戶外踏青賞花

春天要「養陽」，宜盡量到郊外踏青、爬山或賞花，活動筋骨，幫助肝經運行、血液循環，有利精神放鬆，消除視覺疲勞，呼吸新鮮空氣，也能產生愉快的心情。

四、多運動

一日之計在於晨，早上的注意力、專注力最集中，可以做伸展操或快走運動，疏經活血，幫助排掉體內的廢氣、吸收氧氣，讓大腦興奮起來而不昏沉。

五、按壓三穴位，保肝安神

太衝穴：肝經的起始穴，位於腳背大拇指和第二拇指骨中凹陷處，可以在泡腳時順便按壓。具疏理肝氣、清熱明目、舒緩情緒、助眠等功效。

百會穴：位於頭頂正中線及兩耳連線的交會處，具安神、助眠、緩解頭痛等效果。

印堂穴：位於額頭兩眉頭之間，具安神、助眠、緩解頭痛等作用。