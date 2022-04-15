保護肝臟 許金川：腹部超音波 每年都要做

腹部超音波檢查，可了解肝膽腎胰脾臟等器官結構是否正常。（本報資料照片）

門診一開始，進來了好幾位彪形大漢。

「醫師，麻煩加個號碼好嗎？」

不大像以前的警總，但像×道社會的老大，身上還有刺青呢！

我心裡捏了一把冷汗：「單純看病也會惹上黑道？」

「我家老大在外體檢發現肝臟有一顆大腫瘤 ！」這些「家屬」一臉緊張的說。

看這些弟子對老大那麼畢恭畢敬，由衷關心老大的健康，不僅佩服，也滿感動，雖然心跳一直慢不下來。

我看了他在外面做的超音波，肝臟是有一顆八公分大的腫瘤，加上抽血有B型肝炎，難怪大家會緊張。

我再把他衣服掀開看肚子，幫他又做了一次超音波，包膜好好的，腫瘤外有白白的一圈，比較像血管瘤，我幫他安排了腹部電腦斷層。

一周後，電腦斷層出來了，我在「老大」及「家屬」前仔細看了片子，一眼看著片子，一眼真誠的看著他們：「大概90%是良性血管瘤，三個月再來做超音波檢查即可。」

突然間，整個診間氣氛輕鬆了下來，大哥及「家屬」欣喜望外，一再感謝，臨走前拿出了一張有手機的名片給我：「×醫師，這個電話你好好保存著，有任何人找你麻煩，任何時間都可以打給我！」

我楞了一下，趕緊謝謝，望著他們遠去：「盜亦有道，何況是道上的兄弟！」見識到了大哥的領導能力與兄弟之情，人性有感恩報答的善念，古語說：「人性本善」大概是這個意思。

碰到別人得癌症 ，很多人心中總會有「還好我沒有」或「還好不是我親人」之念頭。事實上，見彼思己，肝癌是不長眼睛的，40歲以上的台灣民眾80%以上都感染過B型肝炎，其中雖然有三分之二的人自己產生了抗體，但肝臟幾乎被B肝病毒糟蹋過，好似整個烏克蘭幾乎都遭受俄軍的空襲轟炸一樣，轟炸的建築物可以再修復，但被荼毒的肝臟即使肝指數恢復正常，但可能已經纖維化或肝硬化，或者看似正常但在顯微鏡下還是有少許變化，這些變化可能就是日後發生肝癌的之因。

因此，凡台灣民眾不論是正道、白道、空手道，或是黑道，每年一定要做一次腹部超音波，萬一肝臟長了腫瘤，才可以提早發現，提早治療，也不會讓幫你看診的醫師心驚膽跳，內心忐忑不安。（台大醫學 院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）