我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基輔郊區又發現「亂葬崗」 數十烏克蘭人陳屍溝渠

奧斯卡掌摑後…克里斯稱「聽力回來了」有人出錢才願談

運動處方抗癌 降低死亡率並提高生活品質

記者李樹人／台北報導
WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地進行重訓、有氧運動、柔軟度伸展。 記者葉信菉／攝影
WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地進行重訓、有氧運動、柔軟度伸展。 記者葉信菉／攝影

許多癌友容易疲倦，整天宅在家裡，臥床或窩在沙發，就是不想動，但愈來愈多研究證實，規律體能活動（PA）有助於與癌症控制，有效降低癌症治療的副作用，WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地進行重訓、有氧運動、柔軟度伸展。

何宏胤10日出席「2022年癌症高峰論壇」，以「運動抗癌做伙來」為題，發表專題演說，現場並示範「運動抗癌操」， 提醒癌友，在抗癌過程中，更要多動，以增強活動力、免疫力

何宏胤表示，國外研究證實，早期乳癌、攝護腺癌、直腸癌 等患者如果能夠持續且規律地進行體能活動，就能有效降低癌因性死亡率，並大幅提高生活品質。

俗話說，運動一分鐘，多活兩分鐘，何宏胤強調，運動抗癌的原則為「做你能做的」，只要做運動，絕對比沒有做來得好。運動前，最好先請醫師評估，並在專業體識能老師的建議下，開立運動處方。

例如，乳癌患者常有淋巴水腫困擾，在嘗試上肢活動時，建議尋求物理治療師評估肩膀與手臂狀況，協助復健，循序漸進。如已轉移至骨頭，務必請醫師評估，以降低留骨折脊椎壓迫以及骨疼痛加劇等風險。

此外，攝護腺癌病友在運動前醫療評估上，應該檢查肌肉量及流失狀況。至於大腸癌患者，如果運動強度高於走路，就應該注意造口的感染疑慮。

何宏胤表示，經運動前醫療評估後，癌友在風險管控制下，「做你能做的」，一般來說，如果做有氧運動，建議一周三 至五天，每周累積150分鐘，以走路、腳踏車為主。在阻力 運動上，一周二至三天，重量訓練。柔軟度同樣為每周二至三天，主要為大肌群靜態伸展。

WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地...
WaCare運動專家何宏胤表示，運動處方為重要抗癌方法，務必在醫師評估下，規律地進行重訓、有氧運動、柔軟度伸展。 記者葉信菉／攝影

癌症 肌肉 免疫力

上一則

舊傷未治變跛腳 婦人「置換踝關節」恢復正常行走

下一則

顯靈？信眾阿嬤眼傷險瞎 治療期間瞳孔中央現影似媽祖

延伸閱讀

馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫

馬州撥款逾2億 啟動癌症研究登月計畫
抗癌專用營養品 -- 中科靈芝獲國際專利認可

抗癌專用營養品 -- 中科靈芝獲國際專利認可
金宇彬抗癌6年後復出 女友申敏兒當他的面誇「李炳憲帥」

金宇彬抗癌6年後復出 女友申敏兒當他的面誇「李炳憲帥」
13歲巴掌仙子黃玨縈 抗癌鬥士創專利杯架

13歲巴掌仙子黃玨縈 抗癌鬥士創專利杯架

熱門新聞

「獨臂刀王」王羽今於振興醫院辭世，享壽80歲。本報資料照片

王羽腦中風2度開顱手術 醫師曝1主因、年輕人也難逃

2022-04-05 14:19
英國巴伯拉罕研究所的研究人員，成功讓一名53歲女性的皮膚細胞回春到相當於23歲。Getty Images

科學家讓女人皮膚細胞年輕30歲 有望治療老化疾病

2022-04-08 13:29
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)

耶魯研究：少吃真的可以健康長壽

2022-04-07 02:00
不少人因為關節疼痛而對運動卻步，但美國職棒大聯盟（MLB）費城費城人隊的專家說，運動反而有助減緩關節疼痛。 路透

關節疼痛可以靠這些運動改善？聽聽MLB專家的建議

2022-04-09 15:00
醫師李上杰說明，急性會厭炎的典型表現會在喉嚨處發現腫脹如拇指的組織，甚至有窒息風險。圖／衛福部台中醫院提供

這種喉嚨痛險要命 40歲男連呼吸都費力掛急診救回一命

2022-04-08 06:02
好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

2022-03-31 20:15

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏