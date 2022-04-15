各式飯料理 熱量差很大 這些飯營養超量

稀飯和湯飯都是「高升糖指數」的食物，會讓血糖快速上升。圖為綠豆稀飯。（本報資料照片）

一碗白飯除了配菜吃，還能變化為炒飯、燴飯、燉飯、焗烤飯、丼飯、炊飯、韓式拌飯、稀飯、湯飯，讓愛飯族怎麼吃也吃不膩。營養師表示，相較於小麥製成的麵食，飯沒有麩質過敏的問題，但各種飯料理熱量差異很大，還是要了解各種料理方式的營養特色，以免不知不覺加重身體的負擔。

飯配菜 最為健康

東方飯料理最健康吃法：白飯配菜和蛋白質 食物。

營養師夏子雯表示，吃飯最健康的方式，就是飯配菜和蛋白質，這也是台灣最常見的吃法。

夏子雯說，如果是外食，可以到自助餐挑選三樣青菜，搭配豆腐或蛋，肉類主菜建議選擇非油炸類、去皮的肉類，這樣就是營養均衡又不容易胖的一餐。

悍草訓練營養師王為國表示，東方人可能比較適合吃飯，因為麵食是小麥製品，為麵食帶來筋性的麵筋，其實就是最近受到矚目的「麩質」，有幾種特定的蛋白質，已被證實會造成過敏性的腸道病變，引起免疫反應，攻擊腸道黏膜細胞。

王為國表示，「麩質不耐症」嚴重的人會拉肚子，症狀較輕的可能會昏昏沉沉、整天疲勞，但很少人會聯想到原來是吃到麩質造成。

建議這樣吃：有麩質不耐症的人越來越多，避開麵粉類，以馬鈴薯、地瓜、米飯取代，不舒服的反應就不會出現。

炒飯、燴飯 熱量很高

炒飯、燴飯又香又油、經勾芡、澱粉多，都是高熱量飯食。

夏子雯說，一般餐廳或熱炒店的炒飯，可以看到每一粒米都被油脂包覆，燴飯的醬汁經過勾芡，等於在白飯上又添加了油脂和澱粉。

夏子雯表示，如果有一餐吃了炒飯或燴飯，當天其他餐最好要控制油脂和澱粉不能太多。

建議這樣吃：炒飯和燴飯的另一地雷是澱粉較多，每一份大約有6份主食，相當於1.5碗飯，但是蛋白質和蔬菜 份量卻比較少，要記得其他餐澱粉減少一些，且要攝取蛋白質和蔬菜。 稀飯和湯飯都是「高升糖指數」的食物，會讓血糖快速上升。圖為豬肉湯飯。（本報資料照片）

燉飯、焗烤飯 營養超量

燉飯、焗烤飯含奶油和起司，熱量密度高，對成人來說營養超量。

王為國表示，燉飯和焗烤飯的主要成分包括橄欖油、奶油、起司、白飯，還有肉類和海鮮，類似於東方的炒飯，但是熱量密度比炒飯更高，小小一份燉飯或焗烤飯，熱量就相當於一份大盤的炒飯。

為什麼燉飯和焗烤的熱量密度這麼高？因為多了奶油和起司等乳製品。

王為國分析，飯、肉、油脂的營養組成都很單純，例如飯類就是碳水化合物為主，肉類是蛋白質為主，油脂就是脂肪為主。但乳製品的營養組成很特別，碳水化合物、蛋白質、油脂三者都很豐富。

建議這樣吃：乳製品豐富的飯食，對於食物來源還不多的發育中孩童來說，是很好的食物來源，但對於飲食相對多元的成年人來說，很容易帶來營養超量的負擔。 小小一份燉飯，熱量就相當於一份大盤的炒飯。圖為奶油野菇燉飯。（本報資料照片）

炊飯、丼飯 提防高鈉

炊飯相對健康，丼飯和拌飯要提防高鈉醬汁。

台灣台安醫院營養師劉怡里表示，炊飯通常是用電鍋，放入自帶油脂的食材，與白米一起蒸熟，無論是食材和烹調方式都很單純，相對比較健康。至於丼飯和韓式拌飯，需要注意的是都會淋醬汁，這些醬料鈉含量都很高。

王為國提醒，醬汁愈濃稠，熱量可能愈高，建議外食時可用乾飯、濕飯來略作區分，優先選擇乾飯，可以避免來自醬汁的額外熱量。

建議這樣吃：炊飯、拌飯、丼飯的基底都是白飯，如果想要多攝取一些蛋白質，王為國建議，可以將雜糧混合白米或糙米，一起煮。

相較於動物性蛋白質，植物性的蛋白質通常比較不完整，身體的利用率也比較低，增加植物性蛋白質的多樣性，可以彌補不足，提高身體對於植物性蛋白質的利用率。 焗烤飯熱量密度比炒飯更高。圖為法式茄香培根肉醬焗飯。（本報資料照片）

稀飯、湯飯 升糖快速

高升糖指數的飯食，會讓血糖 快速上升。

劉怡里提醒，稀飯和湯飯都是「高升糖指數」的食物，會讓血糖快速上升。為了讓血糖恢復正常值，身體會大量分泌胰島素，這會促使脂肪累積，容易造成肥胖或是心血管疾病。

建議這樣吃：如果要吃稀飯或湯飯，建議搭配一些蔬菜、豆類，或是在飯湯中加些地瓜和燕麥一起煮，可以讓血糖比較平穩，不會波動那麼大。