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吃麵好？吃飯好？營養師教你澱粉這樣吃最好

蔡家蓁
吃麵好？還是吃飯好？不少人為此糾結不已。(Getty Images)
吃麵好？還是吃飯好？不少人為此糾結不已。(Getty Images)

現代人講究養生，不少人常常為了該吃麵好？還是吃飯好？糾結不已。營養師表示，其實吃飯或吃麵都一樣好，最重要是吃進去的量及是否均衡攝取六大類食物，不可只吃某一種食物或某一種食物不吃。

全穀雜糧類 口感粉粉能飽足

依台灣衛福部國健署公布的「每日飲食指南」、「食物代換表」，飯跟麵在「每日飲指南」歸類為「全穀雜糧類」，衛福部金門醫院營養科主任李嘉根說，一般正常成年人每日可吃1.5到4碗，依每人身高、體重、活動量等有所不同。要注意的是每日總攝取量，而不只是每餐的進食量。

李嘉根說，全穀雜糧類以前稱為主食類或五穀根莖類，但這樣說民眾多半不易理解。在營養衛教時，通常會說「凡是吃起來粉粉的，且吃完有飽足感的」都是，簡單來說就是「澱粉類」。

每份全穀雜糧類可提供蛋白質2公克、醣類15公克、熱量70大卡，主要功能是提供熱量而非蛋白質，做為熱量來源。所以，一般人聽到需控制體重時，第一個想到的就是減少吃澱粉類、甚至不吃。

飯吃少仍胖 多是搞不清代換

李嘉根說，在營養衛教時，常聽到民眾發問：「我飯吃得很少、已經改吃糙米飯了，為什麼血糖還是控制不好？」；「我飯吃得很少，且每天運動，為什麼還是瘦不下來？」。仔細詢問飲食內容後，發現有不少NG行為，例如：

1.一天只吃一碗飯，但用的是吃牛肉麵的碗。

2.沒有吃白米飯，但是每餐吃超過一碗的糙米飯或是兩碗粥。

3.早餐土司夾蛋或饅頭一大顆。

所謂「碗」的大小，會因每個人使用習慣而不同，在食物代換表中的「碗」，簡單來說就是常見吃飯用的小碗，而不是吃牛肉麵的大碗公。

到底每餐吃多少澱粉才恰當？李嘉根說，以一般成年人正常的活動量、工作量，且體重沒有特別高、也沒有特殊疾病的情況下，每人每餐約可吃7分滿到1碗飯，或是粥、麵等1.5～2碗。

製表/元氣周報
製表/元氣周報

都不吃澱粉 當心恐酮酸中毒

也有人問，可不可以完全不吃「澱粉類」？答案是不可以。李嘉根說，因為身體在脂肪代謝過程中，必需要有醣類，如果缺乏醣類，脂肪無法完全代謝而產生酮體，過多酮體會造成「酮酸中毒」，常見於糖尿病患在血糖控制不佳下，因人體無法使用體內葡萄糖，進而代謝體內脂肪做為身體的能量來源，也會發生在刻意不吃澱粉的不當減重情況下。

全穀口感差 可漸進方式添加

因此，營養師最推薦吃全麥、雜糧、全穀類。全麥、全穀為整顆穀物經過加工精磨成細粉，而完整穀物包含：麩皮、胚芽、胚乳，所以富含維生素B群、維生素E、鉀、鎂、鐵、鋅、纖維等，可以有較多的飽足感。但全穀雜糧類的食物通常口感不佳，部分民眾接受度不高。建議一開始可以用一半的白米加一半的糙米或胚芽米來烹煮，慢慢再減少白米的比例。

要提醒的是，如果有血磷控制問題（如腎臟病患者），不適合食用全穀雜糧類，反而建議要吃白米飯。若需控制蛋白質攝取量，就要選擇冬粉、米粉或是特殊的低蛋白米，因為它們的蛋白質含量較少。

營養師推薦吃全麥、雜糧、全穀類。(Getty Images)
營養師推薦吃全麥、雜糧、全穀類。(Getty Images)

麵包族的選購建議

1. 選擇真正全麥（穀）或雜糧麵包，全穀成分應占配方總重量51%（含）以上。

2. 注意營養標示中的熱量、反式脂肪含量、鈉含量。

3. 原料配方越單純越佳，避免吃下過多食品添加物，如防腐劑、乳化劑等。

4. 若無食品標示或營養標示時，盡量選擇無內餡、外觀無油油亮亮、無濃郁香氣、咬起來口感較差或有乾澀感的麵包。

● 雖然全麥（穀）或雜糧麵包相對健康，但還是要注意進食量，避免攝取過多熱量。

諮詢╱金門醫院營養科主任李嘉根

吃麵好？還是吃飯好？不少人為此糾結不已。(Getty Images)
吃麵好？還是吃飯好？不少人為此糾結不已。(Getty Images)

蛋白質 血糖 糖尿病

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