換季皮膚癢 當心愈抓愈癢 應避免過度清潔、洗熱水 多吃5大營養素

季節更迭常發生季節性皮膚癢，若過度清潔、沖洗熱水，症狀會更嚴重。（本報資料照片）

季節更迭之際，常發生季節性皮膚癢，近日早晚氣溫變化大，許多民眾因皮膚紅腫發癢就診，不少患者還抓到破皮流血感染蜂窩性組織炎。WaCare專家、護理師周珈汶表示，季節性皮膚癢又稱為「缺脂性濕疹」，當氣溫變低時，人體分泌的油脂變少，皮膚容易失去水分而變得乾燥、發癢、脫屑，若過度清潔、沖洗熱水，症狀會更嚴重。

錯誤行為 皮膚失油脂

周珈汶說，當身體出現白色細小皮屑，表示油脂分泌不足，有些人誤以為洗不乾淨而加重搓澡力道，皮膚反而更乾裂、乾癢。常見的NG行為包括洗澡時水溫過高、過度清潔、不斷沖洗、去角質等，會把皮膚表面的天然水脂層洗掉，失去水分及油脂的保護。

哪些人容易有皮膚搔癢的問題？周珈汶說，老年人、小孩、腎臟功能不好者、糖尿病 患者及接受化學治療患者等，他們的皮膚油脂分泌會隨著身體功能變化而減少，應加強保護肌膚、調整生活作息，出現傷口時務必尋求皮膚科醫師協助，避免細菌感染出現併發症。

加強保濕 穿棉質衣服

周珈汶建議，可從日常生活習慣下手改善，避免或舒緩皮膚發癢症狀。首先是注意沐浴及泡澡次數不宜太多，水溫避免過高；選擇中性或質地溫和的清潔用品，洗完澡後立刻塗抹保濕乳液；穿著寬鬆舒適的棉質衣服；平常要多喝水、做好防曬。

皮膚是人體最大的器官，因接觸面多、過度摩擦的搔癢問題也多。周珈汶提醒，皮膚有異常症狀時，不要自行購買外用藥膏，應先就診找出根本問題對症下藥，有些皮膚癢可能是內臟疾病所引起，千萬別忽視搔癢帶來的警訊，錯過了黃金治療時機。

飲食忌口 補充營養素

皮膚發癢、紅腫有哪些飲食禁忌？周珈汶強調，發病時忌吃羊肉爐、薑母鴨、麻辣火鍋等辛辣及含酒精成分的食物，也要少吃重口味油炸食品，這些都會讓身體釋放組織胺，易產生搔癢感。在預防保養飲食上，建議可多吃富含鋅、維生素A、B、C及必需脂肪酸等五大營養素食物，減少身體發炎反應。

當皮膚搔癢難耐時，周珈汶建議，可用冰敷緩解，或拍打取代抓癢，若無法改善症狀，一定要就醫治療，勿信偏方，避免造成皮膚二度傷害。

5大營養素 宜多攝取

若罹患「缺脂性濕疹」，建議多攝取以下5大營養素食物來保健皮膚：

鋅：牡蠣、牛肉、豬肉、南瓜子、堅果。

維生素A：豬肝、腰子、紅蘿蔔、南瓜、深綠色蔬菜 。

維生素B：糙米、燕麥、豬肉、牛奶、綠葉蔬菜。

維生素C：花椰菜、甜椒、芥菜、苦瓜、芭樂。

必需脂肪酸：鮭魚、鯖魚、酪梨、核桃 、芝麻。