情緒莫名低落？孤獨量表幫你覺察心底需求

視訊軟體成了日常上班工具，也讓現代人出現疲勞和孤獨感。(記者陳正興／攝影)

根據Statista網站一項2021年的成人孤獨感調查顯示，全球約有33％的成人感到孤獨。先前研究也發現，經常感到孤獨與壽命減短和增加身心疾病風險（如心血管疾病、阿茲海默症等）有關。更重要的是，孤獨會讓人對於他人的不友善行為更加敏感，讓人從社交關係中退縮，因此形成惡性循環。現在，人們逐漸了解到孤獨對身心的傷害及需要付出的社會成本，也開始尋找減緩損失的方式。

然而，到目前為止，能夠預防、診斷孤獨的方法並不多，部分原因在於孤獨感包含許多無法被測量的因素，要評估有其難度，不像測量血壓、拍X光片或感染檢驗那麼簡單。

例如，當研究者試圖以調查和統計分析來探討人們的孤獨感、支持感和人際關係滿意度等變項時，會發現這些變項不容易用數字量化。此外，調查通常會出現偏差，如：樣本的代表性、自我報告資料的準確度等（人們無法解釋或量化自己的感受）。因此，研究者必須清楚研究的限制才能提出具有參考價值的數據。

社交孤立 不同於孤獨感

雖然孤獨感的測量有其難度，卻有其重要性，因為可提供實證基礎，讓我們了解孤獨感對身心健康和社會的影響，進而提供改善的建議。

英國 國家統計局指出，現有的孤獨感研究已經發現，孤獨感與一系列不良的健康狀況有關，在老人的孤獨感方面也有較為可靠和廣泛的數據；不過，對於兒童和年輕人等其他年齡族群的數據仍顯不足。

測量孤獨感之前，我們需要對「社交孤立」和「孤獨感」有清楚的了解，在生活中人們經常將這兩個詞混合使用，但實際上是不同的狀態。

■社交孤立：指只有很少的社會關係或不常與他人接觸。

■孤獨：是一種主觀的感受，覺得自己與他人失去連結。

因此，在蒐集孤獨感數據時，將「感受」包含在內是很重要的。

4個問題 評估出孤獨感

為了更迅速地找到受孤獨困擾的人，英國國家統計局推薦了涵蓋孤獨不同面向的四個問題來評估成人的孤獨感。這四個問題如下：

1.你常感到沒有同伴嗎？

2.你常感到被排擠嗎？

3.常感到自己是孤立的（與他人疏遠）嗎？

4.你常感到孤獨嗎？

前三個問題參考了加州大學洛杉磯 分校（UCLA）孤獨量表，最後一個問題則是直接詢問受訪者感受孤獨的頻率。使用加州大學洛杉磯分校孤獨量表是因該量表有其效度與信度，而最後一個問題則是允許受訪者說出自己是否感到孤獨，從而瞭解其孤獨的主觀感受。

釐清孤獨來源 練習沉澱

華人本土心理研究基金會林以正執行長指出，人們往往認定孤獨是一個不好的負面經驗，應該盡快找到方法擺脫，但這也許是個沉澱與看見的機會；就算要排除這個負面情緒，他主張「要溫不要猛，要慢不要快」，以不評斷的方式進行自我覺察，下列內在對話可能有助於釐清孤獨的來源：

•是否因為某個情境轉變衍生孤獨感？那我有沒有適度讓其他人理解我的需求？讓他們知道怎樣來幫我？

•是否因為我正處在壓力下，所以很急切地期待別人能立即回應，並且放大了別人與我的距離感？

•或許是因為社會比較的訊息太強烈，讓我覺得不如人，也擔心因此不被愛？

•或許是這些情境，引發自己從小建立的內在焦慮依戀小孩又跳出來了？

如果當下沒有人可以分享這些感覺，不妨用書寫的方式，寫下自己的感覺。

承認與接受自己的脆弱，並且找到可以傾訴的朋友，是最直接有效的方法。(本文授權轉載自《大家健康雜誌》https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5547，更多精彩內文請見《大家健康雜誌》網站https://healthforall.com.tw)

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