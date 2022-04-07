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耶魯研究：少吃真的可以健康長壽

王郁婷
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)
研究發現，少吃真的可以讓人健康長壽。圖為太極拳。(本報資料照片)

耶魯大學一項最新研究指出，減少14%的卡路里攝取，可以讓成年人的「胸腺（thymus gland）」功能更好。胸腺是位於心臟上方、產生抗病T細胞的器官，通常比身體其他部位衰老得更快。阻止胸腺衰老，可以進而延長壽命。

研究首次發現，人類的胸腺可以恢復活力。

研究人員稱，「這個器官可以恢復活力的事實令人振奮」，因為過去幾乎沒有研究發現這種情況會發生在人類身上。

長久以來，關於減少卡路里攝取與健康長壽關係的研究，不斷在進行。這項發表在「科學（Science）」雜誌上的研究，招募了238名26到47歲的非肥胖成年人，要求其中三分之二的人減少日常飲食的卡路里攝取，並定期測量體重，以評估他們對計畫的堅持程度。測量結果顯示，參與者平均減少大約14%的卡路里攝取量。對每日攝取2000大卡的女性、2500大卡的男性來說，相當於減少300大卡的熱量。

兩年後，以核磁共振檢查，測量其T細胞數量與胸腺周圍的脂肪量，研究人員發現，減少卡路里攝取的群組，腺體周圍的脂肪減少了，胸腺的功能更好。而另一組沒有限制飲食的群組，幾乎沒有變化。

降低卡路里攝取，能讓胸腺產生更多T細胞。

研究小組的營養師、耶魯大學衰老研究中心主任Vishwa Deep Dixit教授說，在兩年之間，因為降低卡路里攝取，讓胸腺產生更多T細胞。過去的研究顯示，限制熱量可以增強胸腺，以延長蒼蠅、蠕蟲和老鼠的壽命，而這次的研究則證實，在人類身上同樣有利。

該研究還發現，減少卡路里攝取會抑制一種與衰老相關的特定蛋白質「PLA2G7」產生。

醫學小辭典：胸腺

胸腺位於胸骨下方，是人體重要的內分泌及免疫器官之一。(取材自Pixabay)
胸腺位於胸骨下方，是人體重要的內分泌及免疫器官之一。(取材自Pixabay)

胸腺位於胸骨下方，是人體重要的內分泌及免疫器官之一，對阻擋疾病入侵的反應至關重要。隨著年齡增長，胸腺會萎縮，進而使免疫功能下降。

白血球由骨髓製造後，其中一半直接進入血液和組織液中，其餘的必須通過胸腺。胸腺是免疫系統的中心人物，主要作用是將白血球細胞加工為T淋巴細胞，以執行防禦功能。

耶魯大學最新研究指出，減少14%的卡路里攝取，可以讓成年人的「胸腺」功能更好。(...
耶魯大學最新研究指出，減少14%的卡路里攝取，可以讓成年人的「胸腺」功能更好。(圖：八里療養院提供)

耶魯大學 醫學 肥胖

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