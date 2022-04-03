口乾口臭心情差 是便祕嗎？ 「羅馬準則」自測

曾柏鈞說明，在便秘時，發力與停止發力是在短時間、迅速且重覆的血壓波動，最容易誘發心臟病，要特別留意。（圖：台北醫院提供）

你也有長期便祕 的困擾嗎？小心長期下來容易口乾、口臭，也可能影響情緒。日前一名35歲職業婦女，因家庭工作兩頭燒導致長年有便祕問題，不僅數日才排便一次，且大便顆粒狀，需出力才能排出，加上平時久坐水喝少，也感覺到情緒常不佳，因此赴中醫求診，經醫師診斷為燥熱內結和氣滯不行的體質，治療2周後，已順利舒緩便祕問題，情緒也逐漸改善。

中醫：4大原因造成

在傳統中醫上，便祕分為燥熱內結、氣滯不行、氣血不足和陰寒凝結四種原因，像是患者屬於陽盛體質又喜歡大魚大肉，這時因腸胃容易積熱，使津液耗損、腸道失潤，促使大便容易乾結。中醫師劉家蓁解釋，若患者屬於容易緊張焦慮者或久坐少動，都會促使氣機鬱滯，導致大腸傳導功能失常因而造成便秘。

在中醫治療上，像針對燥熱內結的患者，會使用如大黃、芒硝等清熱潤腸的方法，而氣滯不行的患者則會採以檳榔、木香等用藥，至於氣血不足的患者會益氣養血潤腸，用藥則如黨參、芍藥、麻子仁。

每周少於3次 就是便祕

劉家蓁說明，民眾可透過「羅馬準則」檢視自己是否為便祕，包括有25%的機率出現需用力解便、糞便體積過大或過硬、感覺解便不完全、每周排便次數少於3次等現象，且符合兩項以上者，其次除非使用緩瀉劑，否則很少有軟大便，最後則是不符合腸道激躁症的診斷。

一旦便祕症狀持續超過三個月，就為慢性便祕。便秘成因多，分為找不到造成症狀的原發性，以及因疾病和藥物所引發的續發性，因此必要時仍得尋求專業醫師協助。

劉家蓁建議，除了遵循醫師指示用藥，平時也要配合運動及飲食習慣改變，且養成固定時間解便習慣，才能真正遠離便祕人生。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)