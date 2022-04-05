我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

長者當心過重 維持BMI 24最長壽

許政榆
根據世界肥胖聯盟估計，全球8億人有肥胖症。Getty Images
根據世界肥胖聯盟估計，全球8億人有肥胖症。Getty Images

新冠疫情影響，民眾減少外出，肥胖率上升；世界肥胖聯盟估計，全球8億人有肥胖症，預估未來10年肥胖人數將增加60%。專家提醒，肥胖恐導致多種疾病纏身，據統計，老年人身體質量指數（BMI）維持在24上下最長壽，因此肥胖者應減重，飲食及運動控制外，更要有充足睡眠，以遠離慢性病威脅。

研究建議，60歲以上長者BMI應維持在24、25左右，也就是重一點沒關係，因為老年人肌肉、脂肪偏少，BMI原本就偏低，且容易罹患肌少症，如太瘦，將增加跌倒及死亡風險。再者，胖一點，看起來肉肉的，也比較年輕。

台灣衛福部國健署副署長賈淑麗指出，男性腰圍大於90公分、女性大於80公分為肥胖。肥胖恐影響身體新陳代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度增加、血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病風險。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，台灣民眾十大死因中，有八項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎臟病變、慢性肝病及肝硬化等。另外，肥胖也會造成代謝症候群、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、不孕症等，增加罹患新冠肺炎重症風險，死亡率是健康體位住院者的兩倍。

台灣肥胖醫學會理事、台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔舉例，林小弟從國中就愛喝飲料，體重飆破100公斤、肝功能指數飆漲，上大學後為了交女友，認真體重控制，不僅成功減重到80公斤，肝功能指數也恢復正常。他提醒，減重最大挑戰是「維持」，減重無需貪快、貪多，循序漸進減輕5至10%體重，即有許多好處。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，孩子仍在成長階段，可藉由增高降低BMI指數，或用餐盤減量方式，每天減少10%分量，10周後便減少不少熱量攝取。除了飲食，睡眠充足及運動格外重要。

肥胖 醫學 指數

上一則

頭暈、臉蒼白 6旬婦停經後貧血…檢出大腸癌

下一則

壓力大 恐引起突發性耳聾

延伸閱讀

少量多餐、多量少餐 減重飲食哪個好？

少量多餐、多量少餐 減重飲食哪個好？
專家觀點／長壽有道 保護食道之道

專家觀點／長壽有道 保護食道之道
美兒童糖尿病發病率大增 學界憂與新冠病毒有關

美兒童糖尿病發病率大增 學界憂與新冠病毒有關
劉昕為母慶98歲生日 曝長壽祕訣：樂天知命、夜夜好眠

劉昕為母慶98歲生日 曝長壽祕訣：樂天知命、夜夜好眠

熱門新聞

好萊塢巨星布魯斯威利因罹患失語症，退出影壇。（取材自IMDb）

失語症比失智症還糟 醫師提醒預防只有「這一招」

2022-03-31 20:15
醫師林恆甫說明，吳姓病患經接受鼻部內視鏡手術、搭配導航系統輔助，順利取出直徑約1公分黴菌球。（圖：長安醫院提供）

39歲男常聞到腐臭味好怕 醫挖出「一坨禍源」解危

2022-04-01 00:45
67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症。圖／取材自imdb

布魯斯威利驚傳罹患失語症 三大症狀你一定要知道

2022-03-31 05:48
威爾史密斯（左）為了妻子潔妲蘋姬而動怒。（美聯社）

威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：這現象要注意

2022-03-28 06:49
烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文（右）與劉姓男病患（左）合影。圖／烏日林新醫院提供

打完莫德納右胸像被車子輾過 52歲男忍5天險要命

2022-04-01 05:26
綠花椰。（記者陳立凱／攝影）

醫師推薦5大護肝食物 代謝解毒佳

2022-03-30 02:00

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護