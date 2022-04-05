長者當心過重 維持BMI 24最長壽

根據世界肥胖聯盟估計，全球8億人有肥胖症。Getty Images

新冠疫情影響，民眾減少外出，肥胖 率上升；世界肥胖聯盟估計，全球8億人有肥胖症，預估未來10年肥胖人數將增加60%。專家提醒，肥胖恐導致多種疾病纏身，據統計，老年人身體質量指數 （BMI）維持在24上下最長壽，因此肥胖者應減重，飲食及運動控制外，更要有充足睡眠，以遠離慢性病威脅。

研究建議，60歲以上長者BMI應維持在24、25左右，也就是重一點沒關係，因為老年人肌肉、脂肪偏少，BMI原本就偏低，且容易罹患肌少症，如太瘦，將增加跌倒及死亡風險。再者，胖一點，看起來肉肉的，也比較年輕。

台灣衛福部國健署副署長賈淑麗指出，男性腰圍大於90公分、女性大於80公分為肥胖。肥胖恐影響身體新陳代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度增加、血糖升高，增加罹患心血管疾病和糖尿病風險。

台灣肥胖醫學 會理事長林文元表示，台灣民眾十大死因中，有八項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎臟病變、慢性肝病及肝硬化等。另外，肥胖也會造成代謝症候群、退化性關節炎、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、不孕症等，增加罹患新冠肺炎重症風險，死亡率是健康體位住院者的兩倍。

台灣肥胖醫學會理事、台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔舉例，林小弟從國中就愛喝飲料，體重飆破100公斤、肝功能指數飆漲，上大學後為了交女友，認真體重控制，不僅成功減重到80公斤，肝功能指數也恢復正常。他提醒，減重最大挑戰是「維持」，減重無需貪快、貪多，循序漸進減輕5至10%體重，即有許多好處。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，孩子仍在成長階段，可藉由增高降低BMI指數，或用餐盤減量方式，每天減少10%分量，10周後便減少不少熱量攝取。除了飲食，睡眠充足及運動格外重要。