30歲血壓高 40歲爆血管 腦中風年齡漸下降

醫師表示，要預防年紀輕輕腦中風，控制血壓很重要，平常就要養成規律量血壓。(本報資料照片)

腦中風 患者年紀有下降趨勢，包含不久前傳出已出院的台灣藝人納豆，也是因出血性腦中風導致神經受損必須展開積極復健。對於越來越多青壯年傳腦中風，醫師坦言看見的案例真不少，比例占3成，職業又以工程師為多數，提醒有三高 （高血壓 、高血脂、高血糖），及抽菸習慣的人要注意。

台灣衛福部國健署指出，腦中風為一種急症，因腦部的血流受阻無法供應腦部氧氣的需求，而發生腦功能障礙，若不即時接受有效的醫治，將會殘留中至重度殘障。台灣腦中風學會則指出，45歲以上男性、55歲以上女性是腦中風的高危險族群，其中三高患者的風險為一般人的2倍。

台灣中醫大新竹附醫腦中風中心主任陳睿正表示，腦中風不是老人的專利，醫院在新竹的確看到許多工程師年紀輕輕就腦中風，觀察目前患者年輕人約占3成，很多病人其實30幾歲就發現自己血壓高，可能沒覺得不舒服且忙於工作無暇控制，到了40歲突然爆血管就中風，而此年齡通常又是家庭經濟支柱。

腦中風類型分為出血及梗塞，一年四季都有機會發生，天氣劇烈變化太熱、太冷會加速誘發，危險因子包含高血壓、高血脂、糖尿病、高齡者、肥胖、抽菸、過勞及生活型態不正常。腦中風症狀要視傷及腦部哪一區，最常見就是一手一腳沒力、講話口齒不清。

腦中風患者治療分為急性期與慢性期，急性期是一旦發現腦中風症狀就要趕快就醫，把握「黃金3小時」內打血栓凝結劑，若是大血管阻塞，可施予動脈取栓手術；慢性期則已預防為主，控制危險因子、吃通血路藥物。陳睿正醫師說，中風康復情況就像溺水，受傷越久，康復時間也越久，若是大中風死亡率高達8成，小中風則較無生命危險。

陳睿正醫師表示，要預防年紀輕輕腦中風，控制血壓很重要，平常就要養成規律量血壓，另外也要控制血糖、控制體重、戒菸，並規律運動333，避免因過胖容易產生三高，不過運動做重訓時也別突然用力過猛，以免血管破裂。