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27歲腦中風癱瘓意外好轉 她復健15年揭奇蹟人生

巫靜婷
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。(記者巫靜婷／攝影)
包淳平曾因腦中風在鬼門關前走一遭，但她保持開朗樂觀個性，努力復健15年，現在工作起來仍充滿幹勁。(記者巫靜婷／攝影)

「醫生說我真衰！」住在台灣的包淳平談起27歲那年，新婚不久的她，只因與丈夫周末騎自行車，就因頭部劇烈疼痛還嘔吐緊急送醫，原先以為頭痛打止痛針休息就好，沒想到她在醫院急診室一躺半小時醒來臉卻歪了，剛好被路過的神經外科主任醫師發現，檢查之後才發現是「腦中風」。

包淳平因腦出血自體無法吸收，趕緊開了20幾小時的刀才撿回一命，卻因此癱瘓在床，只剩頭部會轉，幸運的是她在一次與婆家吵架情緒激動，意外刺激神經重新接上，才又恢復到能走，只不過術後恢復之路千辛萬苦，還曾因腦壓過高暫時取出頭蓋骨，醫師建議她無時無刻都要戴「安全帽」避免碰撞。

突如其來的腦中風，打亂了包淳平的人生，失去了服裝銷售事業大好前途與婚姻，不過她仍保持樂觀個性，15年的復健人生，讓她與復健師們打成一片，她笑著說「帥氣的復健師就是我的動力」，如今她雖走路較緩慢、左手尚無法做細微動作，其餘皆恢復良好，從以前天天復健，到現在一周只需報到一次。

「相信活著就有希望」包淳平說，生病以來最感謝父母一路相伴，父母親為了幫助她重新融入社會，一年多前承租台灣竹北車站舊站房開啟餃子店，而她就負責當收銀員、招呼客人等，個性活潑的她從不吝嗇分享人生故事，現在不僅是復健中心的活招牌，更是餃子店客人的開心果。

中風 餃子

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