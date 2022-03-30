避免惡病質 癌症營養品補足營養素

癌症患者治療期間要吃得清淡的飲食觀念是錯誤的。（記者陳睿中／攝影）

現今癌症 營養愈來愈受重視，醫師表示，患者沒有體力就無法應付治療產生的副作用，由於化療仍是所有治療的選項之一，最常見的副作用就是食欲不佳，若食量少了三之一，就需適時補充癌症患者營養配方，它與一般市售營養品不同，其配方經過研究，要以低脂、好油、適量醣份且高蛋白為主。

癌症患者若出現腸胃道問題，如噁心嘔吐、腹瀉，常會影響患者進食意願，台灣新光醫院研究部暨精準醫學 中心主任，同時也是血液腫瘤 科主任賴泓誌指出，這不只是治療可能產生的副作用，由於腫瘤本身會造成全身發炎，也會加重腸胃道症狀，讓癌友出現食欲下降、體重流失及癌因性疲憊症狀，這些問題都有可能讓治療計畫被中斷。

加上腫瘤本身就是個無底洞大食怪，會不斷燃燒體內的營養與熱量，因此當食欲受影響時，體內的營養與熱量就會被腫瘤過度消耗，增加治療的毒性及感染，進而產生惡病質，讓病況更難控制。

賴泓誌表示，很多癌友的飲食觀念是錯誤的，認為治療期間要吃得清淡。但實際上，是需要全面補足熱量，我們不會限制患者吃任何食物，反而會鼓勵他們想吃什麼就吃什麼，若真的沒有食欲，那麼癌症營養品就可以幫忙。

癌症營養品的配方與一般營養品並不同，會有抗發炎所需的EPA，建議量是每天兩公克；碳水化合物需佔每日建議量的五成到六成五，它是免疫細胞最愛使用的營養素；脂肪攝取在兩成至三成五，脂肪太高會影響食欲，且有研究認為乳癌患者若採高脂肪飲食會有復發風險。

因此，在癌症營養上，就是採取低脂、好油、適量醣分及高蛋白質為主。賴泓誌認為，患者就是需要全方面的營養攝取，有些人不吃正餐只喝雞精，是不夠的，目前癌症營養的重要性已與治療相當，癌症治療最新趨勢正朝全人角度及支持性療法並重。