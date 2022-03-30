我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

避免惡病質 癌症營養品補足營養素

蔡怡真
癌症患者治療期間要吃得清淡的飲食觀念是錯誤的。（記者陳睿中／攝影）
癌症患者治療期間要吃得清淡的飲食觀念是錯誤的。（記者陳睿中／攝影）

現今癌症營養愈來愈受重視，醫師表示，患者沒有體力就無法應付治療產生的副作用，由於化療仍是所有治療的選項之一，最常見的副作用就是食欲不佳，若食量少了三之一，就需適時補充癌症患者營養配方，它與一般市售營養品不同，其配方經過研究，要以低脂、好油、適量醣份且高蛋白為主。

癌症患者若出現腸胃道問題，如噁心嘔吐、腹瀉，常會影響患者進食意願，台灣新光醫院研究部暨精準醫學中心主任，同時也是血液腫瘤科主任賴泓誌指出，這不只是治療可能產生的副作用，由於腫瘤本身會造成全身發炎，也會加重腸胃道症狀，讓癌友出現食欲下降、體重流失及癌因性疲憊症狀，這些問題都有可能讓治療計畫被中斷。

加上腫瘤本身就是個無底洞大食怪，會不斷燃燒體內的營養與熱量，因此當食欲受影響時，體內的營養與熱量就會被腫瘤過度消耗，增加治療的毒性及感染，進而產生惡病質，讓病況更難控制。

賴泓誌表示，很多癌友的飲食觀念是錯誤的，認為治療期間要吃得清淡。但實際上，是需要全面補足熱量，我們不會限制患者吃任何食物，反而會鼓勵他們想吃什麼就吃什麼，若真的沒有食欲，那麼癌症營養品就可以幫忙。

癌症營養品的配方與一般營養品並不同，會有抗發炎所需的EPA，建議量是每天兩公克；碳水化合物需佔每日建議量的五成到六成五，它是免疫細胞最愛使用的營養素；脂肪攝取在兩成至三成五，脂肪太高會影響食欲，且有研究認為乳癌患者若採高脂肪飲食會有復發風險。

因此，在癌症營養上，就是採取低脂、好油、適量醣分及高蛋白質為主。賴泓誌認為，患者就是需要全方面的營養攝取，有些人不吃正餐只喝雞精，是不夠的，目前癌症營養的重要性已與治療相當，癌症治療最新趨勢正朝全人角度及支持性療法並重。

均衡飲食對癌症患者很重要。（本報資料照片）
均衡飲食對癌症患者很重要。（本報資料照片）

癌症 腫瘤 醫學

上一則

醫師推薦5大護肝食物 代謝解毒佳

下一則

預防HPV相關癌症 男女都應打疫苗

延伸閱讀

長期鼻塞…竟是罕見「嗅神經母細胞癌」

長期鼻塞…竟是罕見「嗅神經母細胞癌」
中科靈芝生物免疫療法獲紐約醫學認可400名抗癌英雄事例 為抗癌治療鼓勁

中科靈芝生物免疫療法獲紐約醫學認可400名抗癌英雄事例 為抗癌治療鼓勁
她減肥卻體重狂飆 禍首是「有髮有牙」的9公斤卵巢腫瘤

她減肥卻體重狂飆 禍首是「有髮有牙」的9公斤卵巢腫瘤
不菸不酒也不痛竟罹腎癌 半年長5倍大

不菸不酒也不痛竟罹腎癌 半年長5倍大

熱門新聞

威爾史密斯（左）為了妻子潔妲蘋姬而動怒。（美聯社）

威爾史密斯護「落髮」妻揍頒獎人 醫：這現象要注意

2022-03-28 06:49
閃到腰時可做三式運動舒緩，第一式平躺以雙手抱大腿後側，將膝蓋靠近胸口，背部及臀部稍有緊繃感維持10秒，重複做10下，讓腰部放鬆。記者王昭月／攝影

婆婆媽媽閃到腰痛不欲生 物理師教3招舒緩

2022-03-25 05:53
俊廷直到30歲才因為喉嚨腫到差點喪命，才確診為罕見的遺傳性血管水腫（HAE）。記者楊雅棠／攝影

30歲男腳腫誤診痛風20年 險死才發現得遺傳病

2022-03-24 05:46
台灣失智症協會24日舉辦記憶咖啡講座，由3名失智症年輕家屬、以主題「共譜美好回憶－讓金孫一起照護失智長輩」分享。記者許政榆／攝影

不怕外婆失智身體臭 孫女「3不1要」分擔爸媽照顧負擔

2022-03-25 05:30
在美國遭下架的金針菇。圖／取材自FDA網站

金針菇感染李斯特菌 醫師提醒三類人應特別注意

2022-03-24 05:23
預防老人臭，做好清潔最重要，還要勤換衣物、刷牙避免口中生菌，及多運動增加新陳代謝。（記者祁容玉／攝影）

身體飄異味、老人臭 小心五臟六腑出毛病

2022-03-23 02:30

超人氣

更多 >
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光
FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針
因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返

因手機內幾張相片 中國留學生入境澳洲時遭遣返