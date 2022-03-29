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補鐵5大要訣 別與咖啡、鈣片併服

蕭淑婷／彰化基督教醫院藥學部藥師
多吃富含維他命C的水果如芭樂、奇異果，可提升鐵吸收。（記者杜建重／攝影）
多吃富含維他命C的水果如芭樂、奇異果，可提升鐵吸收。（記者杜建重／攝影）

28歲陳小姐懷孕12周例行性產檢，血紅素10.8g/dL偏低（女性正常值為12-16g/dL），醫師開立處方口服二價鐵劑一天服用三次，但懷孕24周時追蹤血紅素數值，竟掉到剩9.3g/dL，經詢問陳小姐發現，原來她擔心小腿會抽筋，就自行額外補充鈣片，且直接和鐵劑一起吃，因此導致鐵劑吸收下降，血紅素降低。經藥師指導鐵劑的正確補充方式，血紅素已恢復正常。

鐵在人體內的主要功能是製造血紅素，血紅素能將氧氣輸送到身體各組織，懷孕期間因鐵質需求上升，若補充不足將導致缺鐵性貧血，對於母體及胎兒皆有不好的影響。

當孕婦、缺鐵性貧血等民眾需要補充鐵劑時，服用時有五大重點應特別注意：

服用鈣片 間隔至少兩小時

由於二價鐵與鈣在消化道的吸收路徑相同，須避免同時使用，若要服用鈣片，建議與鐵劑間隔至少兩小時；除了鈣片之外，含鋅、鎂等營養素也不要同時補充，以免影響鐵劑吸收。

咖啡、茶不利鐵劑吸收

咖啡、茶富含多酚物質，容易與鐵形成複合物，不利鐵劑吸收，因此不建議同時併服。牛奶含鈣和磷酸鹽，可使鐵發生沉澱，也需隔開飲用。

小心藥物間交互作用

制酸劑（含鈣、鋅、鎂等離子）及部分抗生素（如四環素）會和鐵螯合，需隔開服用，建議服用相關藥物前可先諮詢醫師、藥師。

補充維他命好處多

二價鐵的吸收率約為三價鐵的五倍，且二價鐵在酸性環境溶解度大更易吸收。研究顯示，補充維他命C不僅可將三價鐵還原成二價鐵，更因維他命C屬酸性物質，可提高二價鐵的溶解度，增加吸收率。建議多吃富含維他命C的水果如芭樂、奇異果，可提升鐵吸收，事半功倍。

鐵劑之聰明選擇

市面上鐵劑可分為二價鐵鹽和三價鐵複合物，二價鐵吸收優於三價鐵，但腸胃副作用較多，三價鐵複合物吸收則不受食物影響。還有一些產品，已將鐵劑和維他命C做成一錠，也是不錯的選擇。

無論是二價或三價，只要把握上面原則，會影響鐵劑吸收的食物及藥物需間隔服用，補充維他命C提升鐵劑吸收，就能事半功倍。

咖啡 牛奶 奇異

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