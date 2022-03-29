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清淡飲食、勤練蹲運 春天好護心

廖靜清
運動專家建議，可多做深蹲運動，強化心肺功能。（記者趙文彬／攝影）
運動專家建議，可多做深蹲運動，強化心肺功能。（記者趙文彬／攝影）

春天天氣忽冷忽熱、溫差大，容易傷「心」，尤其溫度驟降會造成血管收縮、血壓升高，易引發心臟相關疾病，該如何做好日常保健，避免突如其來的心臟不適變成遺憾？台灣WaCare專家護理師李姉穎、運動專家何宏胤分享心臟保養祕訣，透過飲食和運動來強化心臟機能、維護心血管健康。

根據台灣衛福部統計，心血管疾病長期位居台灣人十大死因前幾名，其中致死率最高的就是「心臟衰竭」。李姉穎說，心臟衰竭又稱「鬱血性心衰竭」，指的是心臟無法有效把血液打出去，傳送身體新陳代謝所需的營養，最後導致引起各種併發症。

除了心臟病外，三高、糖尿病、長期洗腎都是造成心臟衰竭的原因，其他還包括腺病毒、腸病毒、流感病毒、登革熱病毒等感染。李姉穎指出，心臟衰竭常表現在肺、腸胃和其他症狀，患者常會出現胸悶、咳嗽、喘不過氣、心律不整、夜間呼吸困難、食欲下降、下肢水腫、記憶力受損等。

七成心臟衰竭是發生在65歲以上的長者身上，可透過定期健康檢查，早期發現、早期治療；年輕族群必須及早控制三高和慢性病，才能保護心臟。

心臟衰竭患者的日常飲食，應清淡簡單，減鹽、控制水分，一天勿攝取超過3至5公克的鹽，以及1000至1500毫升的水，避免加重心臟負擔。

李姉穎建議，長者可多吃富含纖維素的食物幫助排便，但若是便祕患者過度用力排便，容易造成心血量突然加劇，誘發心絞痛、心肌梗塞、加重心臟衰竭。

日常照顧方面，應保持適度運動，維持理想體重，何宏胤建議，可多做有氧運動、阻力訓練、伸展運動等，進而增強心肺功能以及四肢肌耐力。

俗話說「腳是第二顆心臟」，下肢練穩了，血液就能順利回流至心臟，何宏胤指出，深蹲是最好的運動，可鍛鍊腿部肌肉，還能強健心肺。居家就能自主練深蹲，運動強度要達到「感覺有點喘又不會太喘」，每天至少做30分鐘最好。

三高 心臟病 血壓

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