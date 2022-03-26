專家觀點／長壽有道 保護食道之道

咖啡、茶刺激胃酸分泌，杯中物灼傷食道，都會殘害食道造成日後發生食道癌的因素。（本報資料照片）

門診年輕女士，主訴胸口灼熱，「早上起來喉嚨有痰，咳嗽。」「有喝咖啡 嗎？」「有，沒喝咖啡沒精神！」是典型的胃食道逆流症狀。

「你咖啡少喝，先戒。」「晚上睡前不要吃東西。」「晚上睡覺上半身墊高一點。」我告訴她注意事項，同時開了一些抑制胃酸分泌的藥給她。

第二周回診。她說：「有進步，但早上起床仍然喉頭不舒服！」「我告訴你的都有做到嗎？」她說：「都有做了，但有一點老公不同意。」「哪一點？」「我老公說，睡覺時要墊下半身，不是墊上半身！」她一臉通紅地說，難怪胃食道逆流不會改善。

正常人在胃與食道交界有一個括約肌，好像腰有一個腰帶讓褲子束緊一樣，這個地方稱為賁門，可防止胃酸逆流到食道內。正常人直立時，水往低處流，胃酸不容易往上流到食道，不會使食道灼傷。但睡覺平躺時，如果這個括約肌鬆了，胃裡面的胃酸就可能逆流到食道內，像海水倒灌，使食道灼傷，病人會胸口痛，甚至流到喉頭，引起聲帶發炎、喉頭發炎造成咳嗽。

咖啡、茶 刺激胃酸逆流

有人先天括約肌較鬆，胃酸就容易逆流，或咖啡、茶喝多了，胃酸一直分泌，胃食道逆流的症狀也就不容易改善。

就醫學 觀點而言，師父打坐、打禪都要坐著，甚至圓寂的時候也要坐著，是有道理的，因為胃酸比較不會逆流到食道，保護食道的健康。

胃酸在胃裡面不會把胃灼傷，因為胃表面有一層黏膜保護，但食道沒有這層黏膜，受到胃酸灼傷會引起食道發炎，久而久之了就會發炎變性甚至引發食道癌，就是這個道理。

燒烤、酒精 易讓食道灼傷

有人愛吃燒烤或嗜愛杯中物，前者對食道是熱的灼傷，後者是酒精灼傷，都容易引起食道癌，不可不慎。

小時候常聽長輩說吃完飯要起來走動，不要躺著，現在以醫學眼光來看倒是有其道理。

總而言之，人體要長治久安，長壽健康，就要符合中庸之道，少碰傷害食道之物。咖啡、茶刺激胃酸分泌，杯中物灼傷食道，燒烤食物燒傷食道，都會殘害食道造成日後發生食道癌的因素。

俗語說：「盜亦有道。」換成醫學來說，「道」亦有「道」，就是保護食道也有其道理，參考師父古人的養生之道，符合中庸之道，避免現代文明殘害食道之不良習慣，才能永保食道健康，也是長壽之道。