【食力】柚子文旦 不是只有中秋節才能吃

木日光文旦驛站透過很多很間單的互動材料，引起大眾對於了解柚子興趣。（圖：食力提供）

「為什麼會覺得只有中秋節可以吃柚子？」出身花蓮瑞穗的「木日光文旦驛站」第二代楊淑惠說到，多數人對文旦柚並不陌生，但是說到什麼時間吃，你心中肯定第一個想法也是中秋節，但其實中秋節卻不是正確的吃柚時間？

每到中秋節日吃柚子雖然已經成為了一種標配，但也卻在某種程度上耽誤了大家理解文旦。

多數的人在選用產品時，並不會思考到產地為何，通常會選擇品牌曝光大、話題討論度高的產品，卻忽略了台灣本身就有這些物產，木日光文旦驛站為了讓更多人了解文旦柚的時節特色，在「2022花蓮食農博覽會」進行一對一的推廣說明。

「白露」採收，「秋分」才是真的吃柚時節！

「農民採收是看節氣白露，真正的吃柚時節是秋分。」楊淑惠手指畫著過往每年的中秋與農民曆時節的差異，以2022年的例子來看，從白露到中秋其實只有3天採收時間，但想也知道不可能從原料供應端到消費者手上在這麼短的時間內可以達成，「這在銷售上面真的是很大的壓力。」楊淑惠無奈地說道，而這份無奈也就正是來自於大眾以及整個消費市場的趨勢對於時節的不了解。

「面對這樣的壓力，我們也只能提前採收，再去教育 消費者柚子是後熟的水果，不是現採現吃。」楊淑惠補充道，不只是對時節的不理解，連柚子這類果實的特性，大眾也都未必很清楚，甚至吃不對還會回頭怪罪農民的栽種技術不好，或是認為農民沒有良心才會販售這樣品質的柚子，從她的分享裡，聽得出以柚農一己之力要面對長期以來錯誤的食柚觀念，還有很長的推行之路要走。

「柚農最想要的就是把鮮果銷售出去而已。」楊淑惠說，台灣其實的文旦柚產量大，再加上大家只愛中秋吃柚的習慣，有很多民眾會在中秋節收到很多柚子，但等到中秋節一過就失去了吃柚子的興趣，甚至是量多到吃都吃不完，但不吃又是一種浪費，這種情況之下，困擾的是你我，最無辜的卻是柚子。

農作生命力價值的延伸，柚子不是只有鮮甜美味才能吃

試想來自天然的果實，能夠完全一樣是一件非常怪異且不可能存在的事。「大家買水果就是只想要挑好吃。」楊淑惠解釋，站在農民的立場，農作物並沒有辦法標準化去產生出一模一樣的口感、口味，一顆果樹上結實纍纍，必定會有差別，「但消費者往往吃到不夠甜、水份不夠多，就會很生氣。」楊淑惠無奈表示，甚至是在每年文旦柚販售的季節，就必須要進行分級加工，用「好吃」來定價，但其實即使做到這樣的程度，仍舊有可能會有漏網之柚。且柚子的價值更不應該被這樣定義，國人應蓋更懂得如何巧妙運用這鮮果，「跟人一樣，每顆果實絕對都有存在價值。」她說。

談到多餘的柚子如何利用，楊淑惠舉例：「為什麼一定要吃韓國的柚子醬？」其實柚子能夠有很多的利用，從柚子果醬到入菜，甚至是柚子皮還有驅蚊蟲的效果，甚至是配上花蓮瑞穗特產的茶就能成為一杯屬於當季、在地的柚子茶；「這些都是柚子的生命價值，但卻很少人去了解，只覺得就是中秋節吃柚。」她說，也正是以這樣的基礎與理念出發，木日光文旦驛站表面上看起來只是柚園觀光場域，但在食農教育上絕對不落人後，柚子也絕對不是大家怕得要死的中秋送禮選擇而已，「我們是要推原味，不是要把事情搞得多複雜。」楊淑惠笑著說。

想推的是整個瑞穗，並不是只有柚子

「認識產地、認識產季、認識風味差異。」楊淑惠表示這是努力的目標，但只能慢慢地推，「我們想推的是整個瑞穗很棒，這裡有很多很豐富的農產品。」她說。

「來到這裡，你會知道產地是什麼樣子，大家都在為了這塊土地生活。」楊淑惠說，推行的理念是整個花蓮、瑞穗，不是只是想要行銷自家的文旦柚。也表示要讓農作物與地域特色結合，才會真正的成功行銷出去。(本文授權轉載自食力)