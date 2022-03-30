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亂吃成分不明中藥粉 33歲女糖尿病患須洗腎

林宛諭
台灣衛福部彰化醫院在世界腎臟日前，舉辦「愛腎護腎」宣導活動，糖尿病患者陳小姐也現身說法。（記者林宛諭／攝影）
台灣衛福部彰化醫院在世界腎臟日前，舉辦「愛腎護腎」宣導活動，糖尿病患者陳小姐也現身說法。（記者林宛諭／攝影）

台灣彰化縣一名33歲糖尿病患者只要身體不舒服、頭痛，就吃成分不明的「中藥粉」和止痛劑，直到今年初因為很喘和下肢水腫就醫，已是末期腎臟病變，必須洗腎，衛福部彰化醫院副院長陳殷正說，民眾愛亂服偏方草藥及止痛藥，甚至造成腎功能幾近喪失須洗腎，才知道事態嚴重。

台灣衛福部彰化醫院在世界腎臟日前，舉辦「愛腎護腎」宣導活動，糖尿病患者陳小姐也現身說法，罹患糖尿病12年的陳小姐說，以往她只要身體不舒服或頭痛，常就近去找密醫看診吃藥，因為那位密醫開的「中藥粉」很有效，吃了很快就不痛，而且她想，反正是中藥粉，對身體不會有什麼傷害，但沒想到後來中藥粉的劑量越吃越重，直到今年1月因為很喘和下肢水腫才到醫院就醫。

彰化醫院檢測後發現陳小姐的腎絲球過濾率(eGFR)只剩4%，是末期腎臟病變，腎臟科主任蔡旻叡說，陳小姐之前因糖尿病控制不好，藥物不按時吃，到很嚴重時才願意打胰島素，後來引發視網膜病變致左眼失明，也引發慢性腎臟病，但她卻仍找密醫亂吃藥，可能是不明成分的藥粉讓她腎功能越來越差，現在恐怕得洗腎了。

副院長、腎臟內科醫師陳殷正說，台灣洗腎病人發生率與盛行率高居世界第一，會造成這種結果原因很多，包括民眾亂吃偏方草藥、亂服止痛藥、血壓和血糖控制不良等，造成腎臟功能變差進而洗腎，其中，亂吃偏方草藥造成腎功能變差的個案一再發生。

還有一位81歲劉老太太因有糖尿病及慢性腎臟病而腳水腫，她聽人說喝桑葚葉水去水腫，就採桑葚葉煮水喝，希望能利尿消腫，也以為喝草藥頂多沒效，對身體不會造成負擔，沒想到後來門診追蹤發現，她已經從中度慢性腎功能障礙變成重度慢性腎衰竭，經醫師勸告不喝桑葚水後，才慢慢恢復腎功能，避免須洗腎。

中醫師張煒東說，桑葚葉是很好的性寒平和中藥材，常用來治風熱感冒，但要由醫師看診開立配方，也不能吃過多，尤其是腎臟病者更是不能多吃，恐會傷腎。

陳殷正說，初期腎臟病往往沒有症狀，民眾對腎臟病的病識感不高，又有不少誇大療效的食品或來源不明的藥物大行其道，成為腎臟殺手，還有很多社群網路亂傳錯誤的健康資訊推波助瀾，不少民眾是亂吃偏方到腎功能幾近喪失才發現，呼籲大家真的不能亂吃偏方，造成難以挽救的後果。（\

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