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順時養生 2藥膳有助補腎益氣

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春天的三個月份裡從陽曆2月到4月共有六個節氣：立春、雨水、驚蟄、春分、清明及穀雨；節氣名稱反映季節和氣候變化。在古書《黃帝內經》素問「四氣調神大論」裡寫道「春三月，此為發陳」、「天地俱生，萬物以榮」，就是在形容春天是個生命萌發的季節，萬物也顯得欣欣向榮。古書中更提及「此春氣之應，養生之道也；逆之則傷肝」，所以順應春季的時令，保養身體生發之氣的方法，除了保持心情愉快之外，還需要注意春屬木，而五臟之中肝也屬木；如果違逆了春生之氣，便會損傷肝臟，使提供給夏長之氣不足，到夏天時就容易因寒氣而產生病變。

春天該如何吃才能養肝呢？台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳龍文提供食材藥膳方：

紅棗雙耳粥

◎食材：黑木耳30克、白木耳30克、紅棗5顆、米適量。

◎做法：把食材洗淨，放入鍋煮成粥，再加適量冰糖或少許枸杞調味。

◎功效：滋陰養肝、保養脾胃。

◎黑木耳能活血化瘀，白木耳潤肺，紅棗補中益氣、養血安神。

玫瑰養生枸杞茶

◎食材：玫瑰花蕾10克、枸杞20克、紅棗8顆。

◎做法：把枸杞、紅棗洗淨和玫瑰花蕾一起放入瓶子中，加入適量熱開水沖泡20分鐘即可服用。

◎功效：美容養顏、補中益氣、養肝明目。

◎玫瑰花涼血養顏助消化，紅棗補氣養血，枸杞補腎益精。

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