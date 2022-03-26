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春天防過敏 先從飲食調理做起

沈能元
預防過敏，可先從調理腸道開始，飲食是關鍵，掌握「四多二少」六大飲食原則。(記者蔡家蓁／攝影)
預防過敏，可先從調理腸道開始，飲食是關鍵，掌握「四多二少」六大飲食原則。(記者蔡家蓁／攝影)

春天是過敏疾病好發季節，鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等患者就診人數暴增，而腸道是人體最重要的免疫器官，想預防過敏，可先從調理腸道開始。營養師表示，掌握「四多二少」六大飲食原則、吃對食物，就能提振免疫力，讓病菌、病毒不易入侵，減少過敏疾病的發作。

如何預防過敏、抗過敏？腸道健康的關鍵就在於飲食，應注意「四多二少」六大飲食原則：多吃優質蛋白質、膳食纖維、含維生素Ａ與C的蔬果、富含Omega-3魚類及堅果；少吃蛋糕、甜點、糖果等加工食品，以及麻辣鍋等刺激性食物。

多優質蛋白質

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，若腸道充滿益生菌，可促進身體吸收營養、排便順暢，進而提升免疫力。過敏屬輕度發炎反應，若能提升腸道健康，就可降低發炎反應，建議應多攝取優質蛋白質，例如瘦肉、雞蛋、豆漿、豆干、牛奶、深海魚等食物。但提醒肉類、雞蛋的烹調，不宜油炸，應以涼拌、蒸、滷、煎等為主，以促進體內免疫球蛋白生成，減少發炎及過敏機會。

多膳食纖維

膳食纖維食物，可刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢，劉怡里建議，可多攝取地瓜、五穀飯、紫米飯，以及綠花椰菜、地瓜葉、芥藍菜等，如此可讓腸道益生菌存活時間長，達到腸道菌種平衡。

多維生素A與C的蔬果

鼻過敏患者常有鼻子、喉嚨癢等過敏症狀。劉怡里說，平時可多吃含維生素A及C的蔬果，如地瓜、南瓜、胡蘿蔔、蛋黃、小番茄、甜椒、芭樂、木瓜、奇異果、柑橘類等，以強韌粘膜細胞的防護罩功能，降低外來病毒、細菌引起過敏情形。

多魚類及堅果

魚類及堅果富含Omega-3脂肪酸，具抗氧化、抗發炎、抗過敏作用，台灣內湖國泰診所營養師張斯蘭說，可以多吃鱈魚、秋刀魚、鮭魚等深海魚，以及核桃、杏仁等堅果；也可多攝取亞麻仁油、海帶、海藻等食物，吃進體內後，可轉換成少許的Omega-3，有助抗過敏。

少吃甜點、加工食品

很多人愛吃以棕櫚油、玉米油、大豆油等製成的糕餅類，攝取Omega-6過多，張斯蘭說，如此會造成Omega-6及Omega-3攝取比率失衡，為10比1或15比1，容易引起過敏的Omega-6太多，抗發炎的Omega-3太少，進而出現慢性發炎及過敏反應，提醒平時應多吃魚，少吃蛋糕等精緻澱粉類。

劉怡里說，減少過敏須少吃加工食品，因其中可能含有防腐劑、香精、色素等易誘發過敏物質，特別是紅色及黃色的色素，將加重孩童過敏反應。平時更要搭配多運動、多喝水，才能遠離過敏。

少吃刺激性食物

不少人吃帶殼海鮮或雞蛋會引起過敏，張斯蘭提醒，首先食材一定要新鮮，降低過敏發生機率，平時少吃麻辣鍋、喝酒等，避免血管擴張引起過敏反應。但如果過敏症狀持續復發，可進行過敏原檢測，不接觸過敏原，飲食可用雞肉取代雞蛋，食用魚類取代帶殼海鮮。

預防過敏，應多吃優質蛋白質、富含Omega-3魚類及堅果鮭魚。(記者鄭超文／攝影...
預防過敏，應多吃優質蛋白質、富含Omega-3魚類及堅果鮭魚。(記者鄭超文／攝影)
預防過敏，應多吃優質蛋白質、富含Omega-3魚類及堅果鮭魚。(本報資料照片)
預防過敏，應多吃優質蛋白質、富含Omega-3魚類及堅果鮭魚。(本報資料照片)

過敏 雞蛋 蛋白質

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