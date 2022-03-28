醫師養生／他，組電腦 當復健運動

台北市聯醫松德院區院長楊添圍平時運動多為走路、爬山。（圖：台北市聯合醫院提供）

台北市立聯合醫院松德院區院長楊添圍的養生方式與一般人無異，他常透過「看書及走路」來舒緩壓力及情緒，但「製作旅遊地圖及組裝電腦」則是他最特別的興趣。

楊添圍表示，還沒買車前，走路是他的運動及通勤方式，走路可以思考也可以放空，因為沒有特別喜歡的運動，所以走路成為他最常做的運動。他笑說，尚未當上院長前，還能找時間去爬山，但當院長後，會議、需要處理的事務太多，反而就沒什麼運動。

「製作旅遊地圖」是他的特別興趣之一，楊添圍指出，很多人在旅行前會稍微上網查詢，到目的地後再用手機 定位地點，他事前會上網查詢，但還會把想要吃的或玩的地點「手繪」記錄下來，屆時就拿著自己製作的旅遊地圖尋找，找不到的就問當地居民，甚至因此得知更多在地推薦美食 或是旅遊祕境。

楊添圍笑說，部分旅遊地圖是真的為了旅行而製作，但有些則是自己純粹想要記錄而畫出來，不一定會去吃，但因為有這樣的興趣，親朋好友若要出遊時都會先詢問他，他也會大方分享自己手繪的旅遊地圖。

另一個興趣則是「組裝電腦」。談到組裝電腦，楊添圍滔滔不絕講述自己如何從零到有將一台電腦組裝完成，十分享受從選零件到組裝的過程，甚至因為太喜歡組裝電腦，連院長辦公室裡的桌機都是自己組裝的，笑稱「自己組的效能比較好，也算是我的復健運動」。