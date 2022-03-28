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醫師養生／他，愛健走 留時間放空

修瑞瑩
台南市立安南醫院院長林聖哲平常喜歡各式的球類運動。（圖：林聖哲提供）
台南市立安南醫院院長林聖哲平常喜歡各式的球類運動。（圖：林聖哲提供）

台南市立安南醫院院長林聖哲身高181公分，在人群中總是一眼就被看見，外表斯文帥氣，多年來維持好身材，被認為是最適合擔任整形外科的醫師。

從年輕時就喜歡運動的林聖哲，即使工作忙碌，每天也不忘運動，目前健走是他最愛的運動，因為健走不僅可以健身，還能聯絡家人感情。

林聖哲出身嘉義的醫師世家，舅舅與哥哥都是外科名醫。原本大學想讀理工的他，因為成績太好，被高中老師遊說改讀醫，考上台大醫學院。由於高中時資優班與體育班混班，班上很多運動高手，他也愛上球類運動，是籃球與手球校隊；從醫選擇走外科，除了跟隨舅舅的腳步外，他笑稱，「我是來自嘉義的『土雞』，體力好，最適合走外科。」

「年紀愈大打的球愈小，年輕時打籃球，後來是網球、高爾夫球，現在最愛的是健走。」林聖哲表示，每天晚上與家人一起外出至少走半小時，還會找老父親散步，平常大家都忙，只有散步健走，一邊運動還能一邊交流，感覺很棒。

由於家族有易胖體質，多年來他很注意體重管理，如果知道明天有聚餐，今天就會先運動消耗熱量，每天量體重，維持85公斤左右，只要胖一點就會少吃多動減重。午餐如果吃碳水化合物、下午容易沒精神，因此中午他只吃水果，其他時間並不忌口，但會盡量營養均衡。

除了健康管理，林聖哲很重視身心靈的平衡，覺得現代人太忙，往往沒有時間留給自己，他每天都會留下一小段的時間放空，或是偶爾唱唱歌、聽音樂，「心靈的平靜，是支撐我往前衝的力量。」

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